Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), söz konusu dönemdeki özel hanehalklarının ve yabancı turistlerin Almanya'da paralarını harcadıkları gıda, araba, parça ve kira gibi tüm mal ve hizmetlerin fiyatlarının bir döneme göre değişimini yansıtır. Enflasyonun, reel ekonomik büyümenin, ücret müzakerelerinin ve ulusal hesaplardaki ayarlamaların değerlendirilmesinde merkezi bir rol oynar.

Göstergeyi hesaplamak için, tüketici harcamalarını en doğru şekilde yansıtan 600 çeşit maldan oluşan bir tüketici sepeti dikkate alınır. Sepetin bileşimi her 5 yılda bir gözden geçirilir. Her ay, yerel fiyatları, merkezi verileri ve İnternet üzerindeki fiyatları içeren 300.000 fiyat manuel olarak toplanır. 600 çeşit malın her biri, yaklaşık 60.000 tüketicinin harcama payları ile ağırlıklandırılır ve sonrasında ortalama değere dönüştürülür.

Endeks, değerdeki yüzde değişim olarak hesaplanır. Tüketici perspektifinden genel fiyat değişim oranı olarak yorumlanabilir ve aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

( 100 * yeni endeks değeri / eski endeks değeri ) - 100

Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık), söz konusu aydaki fiyatların bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde olarak değişimini yansıtır.

Tüketici Fiyat Endeksi, enflasyonu ve parasal istikrarı değerlendirmek adına önemli bir araçtır ve ücret müzakereleri için bir ölçüt görevi görür ve ayrıca GSYİH hesaplamalarına da dahil edilir. Endeksin artışı, genellikle para birimi üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.

Son değerler: