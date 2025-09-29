İtalya Avrupa Birliği Dışı Ticaret Dengesi, söz konusu dönemde AB dışı ülkelere yapılan toplam ihracat hacmi ile AB dışı ülkelerden yapılan toplam ithalat hacmi arasındaki fark olarak hesaplanır.

Pozitif endeks değeri, söz konusu dönemde İtalya'nın AB dışı ülkelere, AB dışı ülkelerden ithal ettiğinden daha fazla mal ve hizmet ihraç ettiği anlamına gelir. Bu durumda ülkenin pozitif ticaret dengesine veya ticaret fazlasına sahip olduğu söylenir.

İtalya en büyük 7. ihracatçı ülkedir ve geleneksel olarak pozitif ticaret dengesine sahiptir. İtalya'nın başlıca ihracat kalemleri, paketlenmiş ilaçlar, otomobiller, otomobil parçaları, tekstil ve gıdadır. Başlıca ithalatları ise otomobiller ve ham petroldür.

İtalya'nın dış işlemlerinin çoğu, diğer AB üye ülkeleriyle olan ticaretten kaynaklanır. AB dışı ülkelerle ticaret söz konusu olduğunda, ana ihracat noktaları ABD, İngiltere ve Çin'dir, ana ithalat kaynakları ise Çin, ABD ve Rusya'dır.

Ticaretin euro fiyatları üzerindeki etkisi açısından bakıldığında, yabancı ülkeler ihracat için ödeme yapmak üzere ulusal para birimini satın almak zorundadır, dolayısıyla gösterge değeri euro fiyatları üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir: gösterge değerinin beklenenden daha yüksek olması euro fiyatları üzerinde olumlu bir etki oluşturabilir.

