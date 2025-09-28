Ekonomik Takvim
S&P Global Avustralya Hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (S&P Global Australia Services Purchasing Managers Index (PMI))
|Orta
|55.8
|53.1
|
54.1
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|54.7
|
55.8
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Commonwealth Bank Hizmet PMI, Avustralya hizmet sektöründeki iş yapma koşullarındaki değişiklikleri bildirir. Gösterge; hizmet sektörü şirket yöneticilerinin satışları, sektördeki sipariş miktarını, istihdamı ve öngörüleri değerlendirdikleri bir ankete dayanarak aylık olarak hesaplanır. PMI, büyük işletmelerin ülkenin ekonomik gelişimindeki güvenini ölçen göstergelerden biridir. Göstergede artış Avustralya doları fiyatları üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"S&P Global Avustralya Hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (S&P Global Australia Services Purchasing Managers Index (PMI))" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
