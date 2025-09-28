TakvimBölümler

S&P Global Avustralya Hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (S&P Global Australia Services Purchasing Managers Index (PMI))

Ülke:
Avustralya
AUD, Avustralya doları
Kaynak:
S&P Global
Sektör:
İş
Orta 55.8 53.1
54.1
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
54.7
55.8
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
Commonwealth Bank Hizmet PMI, Avustralya hizmet sektöründeki iş yapma koşullarındaki değişiklikleri bildirir. Gösterge; hizmet sektörü şirket yöneticilerinin satışları, sektördeki sipariş miktarını, istihdamı ve öngörüleri değerlendirdikleri bir ankete dayanarak aylık olarak hesaplanır. PMI, büyük işletmelerin ülkenin ekonomik gelişimindeki güvenini ölçen göstergelerden biridir. Göstergede artış Avustralya doları fiyatları üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.

"S&P Global Avustralya Hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (S&P Global Australia Services Purchasing Managers Index (PMI))" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
55.8
53.1
54.1
Tem 2025
54.1
51.0
51.8
Haz 2025
51.8
50.9
50.6
May 2025
50.6
51.3
51.0
Nis 2025
51.0
51.2
51.6
Mar 2025
51.6
50.9
50.8
Şub 2025
50.8
48.5
51.2
Oca 2025
51.2
52.2
50.8
Ara 2024
50.8
49.5
50.5
Kas 2024
50.5
52.1
51.0
Eki 2024
51.0
51.3
50.5
Eyl 2024
50.5
52.2
52.5
Ağu 2024
52.5
49.3
50.4
Tem 2024
50.4
49.7
51.2
Haz 2024
51.2
51.0
52.5
May 2024
52.5
50.3
53.6
Nis 2024
53.6
53.7
54.4
Mar 2024
54.4
52.9
53.1
Şub 2024
53.1
51.1
49.1
Oca 2024
49.1
49.1
47.1
Ara 2023
47.1
47.6
47.6
Ara 2023 başlangıç
47.6
46.1
46.0
Kas 2023
46.0
46.3
46.3
Kas 2023 başlangıç
46.3
47.7
47.9
Eki 2023
47.9
47.6
47.6
Eki 2023 başlangıç
47.6
51.1
51.8
Eyl 2023
51.8
50.5
50.5
Eyl 2023 başlangıç
50.5
47.2
47.8
Ağu 2023
47.8
46.7
46.7
Ağu 2023 başlangıç
46.7
47.9
47.9
Tem 2023
47.9
48.0
48.0
Tem 2023 başlangıç
48.0
51.3
50.3
Haz 2023
50.3
50.7
50.7
Haz 2023 başlangıç
50.7
50.1
52.1
May 2023
52.1
51.8
51.8
May 2023 başlangıç
51.8
48.9
53.7
Nis 2023
53.7
52.6
52.6
Nis 2023 başlangıç
52.6
48.4
48.6
Mar 2023
48.6
48.2
48.2
Mar 2023 başlangıç
48.2
49.9
50.7
Şub 2023
50.7
49.2
49.2
Şub 2023 başlangıç
49.2
48.4
48.6
Oca 2023
48.6
48.3
48.3
Oca 2023 başlangıç
48.3
49.7
47.3
Ara 2022
47.3
46.9
46.9
Ara 2022 başlangıç
46.9
49.7
47.6
Kas 2022
47.6
47.2
47.2
Kas 2022 başlangıç
47.2
49.1
49.3
Eki 2022
49.3
49.0
49.0
Eki 2022 başlangıç
49.0
50.5
50.6
