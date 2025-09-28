Ekonomik Takvim
Güney Kore Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (South Korea Consumer Price Index (CPI) m/m)
|Düşük
|-0.1%
|0.5%
|
0.2%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|0.1%
|
-0.1%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Güney Kore Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık), söz konusu aydaki tüketici perspektifinden sabit mal ve hizmet sepetinin fiyatlarının bir önceki aya göre değişimini yansıtır. Hesaplama, gıda, giyim, ödemeler, konut giderleri, sağlık, iletişim vb. gibi tüm büyük kişisel tüketim segmentlerindeki harcamaları içerir. TÜFE artışı Güney Kore wonu fiyatları için olumlu olarak görülebilir.
