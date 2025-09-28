TakvimBölümler

Avrupa Birliği Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (European Union Consumer Price Index (CPI))

Avrupa Birliği
EUR, Euro
Eurostat
Fiyatlar
Düşük 129.31
129.32
Önceki
129.31
Önceki
AB Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), söz konusu aydaki tüketici perspektifinden sabit mal ve hizmet sepetinin fiyatlarının bir önceki aya göre değişimini yansıtır. Bu, Avrupa Birliğindeki enflasyonun önemli bir göstergesidir.

Fiyat değişiklikleri, temsili bir mal ve hizmet örneklemi, yani "tüketici sepeti" kullanılarak hesaplanır. Örneklem, yiyecek ve içecekler, kişisel bakım ürünleri, süreli yayınlar, kamu hizmet maliyetleri (faturalar), sağlık hizmetleri, eğitim ve eğlence maliyetleri dahil olmak üzere ana hanehalkı tüketim kalemlerini kapsamayı amaçlar. Bu ürün ve hizmetlerin çoğu sık sık veya günlük olarak satın alınır.

TÜFE, para politikası tedbirlerinin belirlenmesinde, ücret ve sosyal yardımların endekslenmesinde ve tüketim ve yaşam standartlarındaki değişikliklerin hesaplanmasında bir araç olarak kullanılır. TÜFE, euro bölgesindeki her ülke için ayrı ayrı hesaplanır. Daha sonra elde edilen veriler, onaylanmış metodolojiye göre Harmonize Tüketici Fiyat Endeksinde (HICP) birleştirilir.

Diğer faktörler (ücretler gibi) değişmeden kalırken, TÜFE'de ve buna bağlı olarak enflasyonda artış olması, nüfusun satın alma gücünün azalması anlamına gelir. Yetersiz enflasyon ortamına karşı TÜFE artışı euro fiyatları için olumlu olarak görülür.

Son değerler:

açıklanan veri

"Avrupa Birliği Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (European Union Consumer Price Index (CPI))" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
129.31
129.32
Ağu 2025 başlangıç
129.32
129.12
Tem 2025
129.12
129.10
Tem 2025 başlangıç
129.10
129.10
Haz 2025
129.10
129.07
Haz 2025 başlangıç
129.07
128.71
May 2025
128.71
128.73
May 2025 başlangıç
128.73
128.77
Nis 2025
128.77
128.76
Nis 2025 başlangıç
128.76
128.04
Mar 2025
128.04
128.04
Mar 2025 başlangıç
128.04
127.26
Şub 2025
127.26
127.32
Şub 2025 başlangıç
127.32
126.72
Oca 2025
126.72
126.71
Oca 2025 başlangıç
126.71
127.07
Ara 2024
127.07
127.08
Ara 2024 başlangıç
127.08
126.62
Kas 2024
126.62
126.67
Kas 2024 başlangıç
126.67
127.03
Eki 2024
127.03
127.03
Eki 2024 başlangıç
127.03
126.60
Eyl 2024
126.60
126.63
Eyl 2024 başlangıç
126.63
126.72
Ağu 2024
126.72
126.74
Ağu 2024 başlangıç
126.74
126.54
Tem 2024
126.54
126.56
Tem 2024 başlangıç
126.56
126.58
Haz 2024
126.58
126.58
Haz 2024 başlangıç
126.58
126.31
May 2024
126.31
126.32
May 2024 başlangıç
126.32
126.04
Nis 2024
126.04
126.05
Nis 2024 başlangıç
126.05
125.31
Mar 2024
125.31
125.33
Mar 2024 başlangıç
125.33
124.38
Şub 2024
124.38
124.37
Şub 2024 başlangıç
124.37
123.60
Oca 2024
123.60
123.58
Oca 2024 başlangıç
123.58
124.05
Ara 2023
124.05
124.04
Ara 2023 başlangıç
124.04
123.85
Kas 2023
123.85
123.86
Kas 2023 başlangıç
123.86
124.54
Eki 2023
124.54
124.55
Eki 2023 başlangıç
124.55
124.43
Eyl 2023
124.43
124.44
Eyl 2023 başlangıç
124.44
124.03
Ağu 2023
124.03
124.05
Ağu 2023 başlangıç
124.05
123.36
123
