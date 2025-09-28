AB Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), söz konusu aydaki tüketici perspektifinden sabit mal ve hizmet sepetinin fiyatlarının bir önceki aya göre değişimini yansıtır. Bu, Avrupa Birliğindeki enflasyonun önemli bir göstergesidir.

Fiyat değişiklikleri, temsili bir mal ve hizmet örneklemi, yani "tüketici sepeti" kullanılarak hesaplanır. Örneklem, yiyecek ve içecekler, kişisel bakım ürünleri, süreli yayınlar, kamu hizmet maliyetleri (faturalar), sağlık hizmetleri, eğitim ve eğlence maliyetleri dahil olmak üzere ana hanehalkı tüketim kalemlerini kapsamayı amaçlar. Bu ürün ve hizmetlerin çoğu sık sık veya günlük olarak satın alınır.

TÜFE, para politikası tedbirlerinin belirlenmesinde, ücret ve sosyal yardımların endekslenmesinde ve tüketim ve yaşam standartlarındaki değişikliklerin hesaplanmasında bir araç olarak kullanılır. TÜFE, euro bölgesindeki her ülke için ayrı ayrı hesaplanır. Daha sonra elde edilen veriler, onaylanmış metodolojiye göre Harmonize Tüketici Fiyat Endeksinde (HICP) birleştirilir.

Diğer faktörler (ücretler gibi) değişmeden kalırken, TÜFE'de ve buna bağlı olarak enflasyonda artış olması, nüfusun satın alma gücünün azalması anlamına gelir. Yetersiz enflasyon ortamına karşı TÜFE artışı euro fiyatları için olumlu olarak görülür.

Son değerler: