Ekonomik Takvim
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Özel Sektör Kredileri (Yıllık) (European Central Bank (ECB) Private Sector Loans y/y)
|Düşük
|2.8%
|2.6%
|
2.8%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|2.6%
|
2.8%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Tüketicilere ve işletmelere verilen yeni kredilerin hacmi, ECB'nin hedeflerini ve enflasyonunu değerlendirmek için önemli bir göstergedir. Yeni krediler, M3 para arzından ek ve farklı bilgiler sağlar. Gösterge, bankalar tarafından tüketicilere ve işletmelere verilen yeni kredileri yansıtır. Bu nedenle, göstergenin değeri tüketicilerin ve işletmelerin davranışlarından ve her iki tarafın mevcut ekonomik koşullarından güçlü bir şekilde etkilenir: banka mevcut durumda kredi vermeye hazır mı?, değilse hangi şartları sunarak hazır?; müşterinin kredi kullanmak için bir yatırım nedeni var mı?, sunulan şartlarda kredi riskini kabul etmeye hazır mı? Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz oranlarını ve zorunlu karşılık oranı gibi diğer tedbirleri kontrol edebilmesine rağmen, bazen bu, kredi vermeyi artırmaya ve dolayısıyla dolaylı olarak enflasyona yardımcı olmaz.
Gösterge değerinde artış veya gösterge değerinin beklenen değerin üzerinde olması, ekonomiyi ve euroyu canlandırabilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Avrupa Merkez Bankası (ECB) Özel Sektör Kredileri (Yıllık) (European Central Bank (ECB) Private Sector Loans y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı
Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.
Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.
WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın