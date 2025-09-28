Tüketicilere ve işletmelere verilen yeni kredilerin hacmi, ECB'nin hedeflerini ve enflasyonunu değerlendirmek için önemli bir göstergedir. Yeni krediler, M3 para arzından ek ve farklı bilgiler sağlar. Gösterge, bankalar tarafından tüketicilere ve işletmelere verilen yeni kredileri yansıtır. Bu nedenle, göstergenin değeri tüketicilerin ve işletmelerin davranışlarından ve her iki tarafın mevcut ekonomik koşullarından güçlü bir şekilde etkilenir: banka mevcut durumda kredi vermeye hazır mı?, değilse hangi şartları sunarak hazır?; müşterinin kredi kullanmak için bir yatırım nedeni var mı?, sunulan şartlarda kredi riskini kabul etmeye hazır mı? Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz oranlarını ve zorunlu karşılık oranı gibi diğer tedbirleri kontrol edebilmesine rağmen, bazen bu, kredi vermeyi artırmaya ve dolayısıyla dolaylı olarak enflasyona yardımcı olmaz.

Gösterge değerinde artış veya gösterge değerinin beklenen değerin üzerinde olması, ekonomiyi ve euroyu canlandırabilir.

Son değerler: