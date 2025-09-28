TakvimBölümler

Ekonomik Takvim

Ülkeler

S&P Global Avustralya Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (S&P Global Australia Composite Purchasing Managers Index (PMI))

Ülke:
Avustralya
AUD, Avustralya doları
Kaynak:
S&P Global
Sektör:
İş
Orta 55.5
53.8
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
55.5
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
  • Genel bakış
  • Grafik
  • Geçmiş
  • Widget

Commonwealth Bank Bileşik PMI, imalat ve hizmet sektörlerinde özel şirketlerin çalışma koşullarındaki değişikliklere ilişkin aylık bir özet rapordur. Gösterge hesaplaması, birkaç şirketin temsilcilerinin anketlerine dayanmaktadır. Her bir cevap, şirketin büyüklüğüne ve ait olduğu alt sektörün toplam üretimine veya hizmetlerine olan katkısına göre ağırlıklandırılır. Böylece, en büyük şirketler gösterge hesaplamasına daha büyük katkıda bulunurlar. Endeks, ülkede iş yapma koşullarını yansıtmaktadır. 50'nin üzerindeki değerler Avustralya doları fiyatları üzerinde olumlu bir etki oluşturabilir.

Son değerler:

açıklanan veri

"S&P Global Avustralya Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (S&P Global Australia Composite Purchasing Managers Index (PMI))" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
55.5
53.8
Tem 2025
53.8
51.6
Haz 2025
51.6
50.5
May 2025
50.5
51.0
Nis 2025
51.0
51.6
Mar 2025
51.6
50.6
Şub 2025
50.6
51.1
Oca 2025
51.1
50.2
Ara 2024
50.2
50.2
Kas 2024
50.2
50.2
Eki 2024
50.2
49.6
Eyl 2024
49.6
51.7
Ağu 2024
51.7
49.9
Tem 2024
49.9
50.7
Haz 2024
50.7
52.1
May 2024
52.1
53.0
Nis 2024
53.0
53.3
Mar 2024
53.3
52.1
Şub 2024
52.1
49.0
Oca 2024
49.0
46.9
Ara 2023
46.9
47.4
Ara 2023 başlangıç
47.4
46.2
Kas 2023
46.2
46.4
Kas 2023 başlangıç
46.4
47.6
Eki 2023
47.6
47.3
Eki 2023 başlangıç
47.3
51.5
Eyl 2023
51.5
50.2
Eyl 2023 başlangıç
50.2
48.0
Ağu 2023
48.0
47.1
Ağu 2023 başlangıç
47.1
48.2
Tem 2023
48.2
48.3
Tem 2023 başlangıç
48.3
50.1
Haz 2023
50.1
50.5
Haz 2023 başlangıç
50.5
51.6
May 2023
51.6
51.2
May 2023 başlangıç
51.2
53.0
Nis 2023
53.0
52.2
Nis 2023 başlangıç
52.2
48.5
Mar 2023
48.5
48.1
Mar 2023 başlangıç
48.1
50.6
Şub 2023
50.6
49.2
Şub 2023 başlangıç
49.2
48.5
Oca 2023
48.5
48.2
Oca 2023 başlangıç
48.2
47.5
Ara 2022
47.5
47.3
Ara 2022 başlangıç
47.3
48.0
Kas 2022
48.0
47.7
Kas 2022 başlangıç
47.7
49.8
Eki 2022
49.8
49.6
Eki 2022 başlangıç
49.6
50.9
123
Raporu dışa aktar

Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı

Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.

Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

İndir
MQL5 Algo Trading Community
Widget tipi
Dil
Renk teması
Tarih biçimi
Boyut
×
Görüntüleme bilgisi
Varsayılan takvim periyodu
Kod