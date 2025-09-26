Ekonomik Takvim
Ekonomik Takvim ve Japonya'nın göstergeleri
Genel bakış
|Gösterge
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|GSYİH (Çeyreklik)
|0.5%
|2 Q 2025
|0.3%
|Çeyreklik
|İşsizlik Oranı
|2.3%
|Tem 2025
|2.5%
|Aylık
|TÜFE y/y
|2.7%
|Ağu 2025
|3.1%
|Aylık
|BoJ Faiz Oranı Kararı
|0.5%
|0.5%
|Ticaret Dengesi
|¥-242.5 B
|Ağu 2025
|¥-118.4 B
|Aylık
Ekonomik Takvim
Zaman,
Para birimi
Olay
Açıklanan
Beklenti
Önceki
2025.09.26 19:30, JPY, CFTC JPY Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Açıklanan: 79.5 K, Önceki: 61.4 K
2025.09.29 05:00, JPY, Uyum Endeksi, Beklenti: 113.3, Önceki: 113.3
2025.09.29 05:00, JPY, Öncü Endeks, Beklenti: 105.9, Önceki: 105.9
2025.09.29 05:00, JPY, Uyum Endeksi (Aylık), Önceki: -2.6%
2025.09.29 05:00, JPY, Öncü Endeks (Aylık), Önceki: 0.8%
2025.09.29 05:30, JPY, BoJ Yönetim Kurulu Üyesi Noguchi'nin Konuşması
2025.09.29 23:50, JPY, Perakende Satışlar (Aylık), Beklenti: 0.0%, Önceki: -1.6%
2025.09.29 23:50, JPY, Perakende Satışlar (Yıllık), Beklenti: -1.7%, Önceki: 0.3%
2025.09.29 23:50, JPY, Büyük Perakendeci Satışları y/y, Beklenti: 0.4%, Önceki: 0.4%
2025.09.29 23:50, JPY, Sanayi Üretimi (Aylık), Beklenti: -0.8%, Önceki: -1.2%
2025.09.29 23:50, JPY, Sanayi Üretimi (Yıllık), Beklenti: 0.7%, Önceki: -0.4%
2025.09.29 23:50, JPY, Sanayi Üretimi Öngörüsü (1 Ay Sonrası İçin) (Aylık), Önceki: 2.8%
2025.09.29 23:50, JPY, Sanayi Üretimi Öngörüsü (2 Ay Sonrası İçin) (Aylık), Önceki: -0.3%
2025.09.29 23:50, JPY, BoJ Görüşlerin Özeti
2025.09.30 05:00, JPY, İnşaat Siparişleri (Yıllık), Beklenti: 2.3%, Önceki: -19.0%
2025.09.30 05:00, JPY, Konut Başlangıçları (Yıllık), Beklenti: -5.7%, Önceki: -9.7%
2025.09.30 05:00, JPY, Yıllık Konut Başlangıçları, Önceki: 0.712 M
2025.09.30 23:50, JPY, BoJ Tankan Büyük Tüm Sanayi Capex, Beklenti: 11.6%, Önceki: 11.5%
2025.09.30 23:50, JPY, BoJ Tankan Büyük İmalat Görünümü, Beklenti: 12, Önceki: 12
2025.09.30 23:50, JPY, BoJ Tankan Büyük İmalat Endeksi, Beklenti: 9, Önceki: 13
2025.09.30 23:50, JPY, BoJ Tankan Büyük İmalatsız Görünümü, Beklenti: 28, Önceki: 27
2025.09.30 23:50, JPY, BoJ Tankan Büyük İmalat Dışı Endeksi, Beklenti: 32, Önceki: 34
2025.09.30 23:50, JPY, BoJ Tankan Küçük Tüm Sektörel Capex, Beklenti: -2.9%, Önceki: -5.6%
2025.09.30 23:50, JPY, BoJ Tankan Küçük İmalat Görünümü, Beklenti: -1, Önceki: -2
2025.09.30 23:50, JPY, BoJ Tankan Küçük İmalat Endeksi, Beklenti: 1, Önceki: 1
2025.09.30 23:50, JPY, BoJ Tankan Küçük İmalatsız Görünüm, Beklenti: 6, Önceki: 9
2025.09.30 23:50, JPY, BoJ Tankan Küçük İmalat Dışı Endeksi, Beklenti: 12, Önceki: 15
2025.10.01 00:30, JPY, au Jibun Bank İmalat PMI, Beklenti: 49.4, Önceki: 49.7
2025.10.01 23:50, JPY, BoJ Para Tabanı y/y, Beklenti: -3.7%, Önceki: -4.1%
2025.10.01 23:50, JPY, Yabancı Tahvil Yatırımları, Önceki: ¥817.2 B
2025.10.01 23:50, JPY, Japonya Stoklarında Yabancı Yatırım, Önceki: ¥-1747.5 B
2025.10.02 03:35, JPY, 10 Yıllık JGB Müzayede, Önceki: 1.612%
2025.10.02 05:00, JPY, Tüketici Güven Endeksi, Beklenti: 34.6, Önceki: 34.9
2025.10.02 23:30, JPY, İşsizlik Oranı, Beklenti: 2.4%, Önceki: 2.3%
2025.10.02 23:30, JPY, Başvuru Oranına İşler, Beklenti: 1.20, Önceki: 1.22
2025.10.03 00:30, JPY, au Jibun Bank Hizmet PMI, Beklenti: 52.6, Önceki: 53.1
2025.10.03 00:30, JPY, au Jibun Bank Bileşik PMI, Önceki: 51.9
2025.10.03 19:30, JPY, CFTC JPY Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Önceki: 79.5 K
2025.10.06 23:30, JPY, Hanehalkı Harcama y/y, Beklenti: 2.5%, Önceki: 1.4%
2025.10.06 23:30, JPY, Hanehalkı Harcama m/m, Beklenti: -3.3%, Önceki: 1.7%
2025.10.06 23:50, JPY, Uluslararası Rezervler, Önceki: $1324.2 B
Ekonomik göstergeler
|Piyasa
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|10 Yıllık JGB Müzayede
|1.612%
|1.462%
|30 Yıllık JGB Müzayede
|3.264%
|3.089%
|CFTC JPY Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
|79.5 K
|23 Eyl 2025
|61.4 K
|Haftalık
|GSYİH
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|GSYİH (Yıllık)
|2.2%
|2 Q 2025
|1.0%
|Çeyreklik
|GSYİH (Çeyreklik)
|0.5%
|2 Q 2025
|0.3%
|Çeyreklik
|GSYİH'ya Net İhracat Katkısı (Çeyreklik)
|0.3%
|2 Q 2025
|0.3%
|Çeyreklik
|Kişisel Konut Dışı Yatırım (Çeyreklik)
|0.6%
|2 Q 2025
|1.3%
|Çeyreklik
|Kişisel Tüketim (Çeyreklik)
|0.4%
|2 Q 2025
|0.2%
|Çeyreklik
|İş Gücü
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|Başvuru Oranına İşler
|1.22
|Tem 2025
|1.22
|Aylık
|Fazla Mesai Ücreti (Yıllık)
|3.3%
|Tem 2025
|0.5%
|Aylık
|Reel Maaş (Yıllık)
|0.5%
|Tem 2025
|-0.8%
|Aylık
|İşsizlik Oranı
|2.3%
|Tem 2025
|2.5%
|Aylık
|İşçi Nakit Kazançları (Yıllık)
|4.1%
|Tem 2025
|3.1%
|Aylık
|Fiyatlar
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|BoJ Ağırlıklı Ortalama Çekirdek TÜFE (Yıllık)
|1.1%
|Ağu 2025
|1.1%
|Aylık
|BoJ Kurumsal Hizmetler Fiyat Endeksi y/y
|2.7%
|Ağu 2025
|2.6%
|Aylık
|BoJ Kurumsal Mallar Fiyat Endeksi m/m
|-0.2%
|Ağu 2025
|0.3%
|Aylık
|BoJ Kurumsal Mallar Fiyat Endeksi y/y
|2.7%
|Ağu 2025
|2.5%
|Aylık
|BoJ Kırpılmış Ortalama Çekirdek TÜFE (Yıllık)
|2.0%
|Ağu 2025
|2.0%
|Aylık
|GSYİH Fiyat Endeksi (Yıllık)
|3.0%
|2 Q 2025
|3.0%
|Çeyreklik
|Tokyo TÜFE (Mevsimsel Olarak Ayarlanmış) (Aylık)
|-0.1%
|Eyl 2025
|0.1%
|Aylık
|Tokyo TÜFE hariç Gıda ve Enerji y/y
|2.5%
|Eyl 2025
|3.0%
|Aylık
|Tokyo TÜFE y/y
|2.5%
|Eyl 2025
|2.5%
|Aylık
|Tokyo Çekirdek TÜFE y/y
|2.5%
|Eyl 2025
|2.5%
|Aylık
|TÜFE (Mevsimsel Olarak Ayarlanmış) (Aylık)
|0.1%
|Ağu 2025
|0.1%
|Aylık
|TÜFE hariç. Gıda ve Enerji y/y
|3.3%
|Ağu 2025
|3.4%
|Aylık
|TÜFE y/y
|2.7%
|Ağu 2025
|3.1%
|Aylık
|Çekirdek TÜFE y/y
|2.7%
|Ağu 2025
|3.1%
|Aylık
|Para
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|BoJ Faiz Oranı Kararı
|0.5%
|0.5%
|BoJ L Para Stoku (Yıllık)
|1.9%
|Ağu 2025
|1.6%
|Aylık
|BoJ M2 Para Hisse Senedi y/y
|1.3%
|Ağu 2025
|1.0%
|Aylık
|BoJ M3 Para Stoku (Yıllık)
|0.8%
|Ağu 2025
|0.6%
|Aylık
|BoJ Para Tabanı y/y
|-4.1%
|Ağu 2025
|-3.9%
|Aylık
|Gelecek Koşullar için Ekonomi İzleyici Endeksi
|47.5
|Ağu 2025
|47.3
|Aylık
|Mevcut Durumlar için Ekonomi İzleyicileri Endeksi
|46.7
|Ağu 2025
|45.2
|Aylık
|Uluslararası Rezervler
|$1324.2 B
|Ağu 2025
|$1304.4 B
|Aylık
|Ticaret
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|Cari hesap (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış)
|¥2684.3 B
|Tem 2025
|¥1348.2 B
|Aylık
|Düzeltilmiş Cari Hesap
|¥1882.8 B
|Tem 2025
|¥2397.9 B
|Aylık
|Düzeltilmiş Ticaret Bakiyesi
|¥-150.1 B
|Ağu 2025
|¥-292.8 B
|Aylık
|Mal Ticareti Dengesi
|¥-189.4 B
|Tem 2025
|¥469.6 B
|Aylık
|Ticaret Dengesi
|¥-242.5 B
|Ağu 2025
|¥-118.4 B
|Aylık
|İhracat (Yıllık)
|-0.1%
|Ağu 2025
|-2.6%
|Aylık
|İthalat (Yıllık)
|-5.2%
|Ağu 2025
|-7.4%
|Aylık
|Hükümet
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|BoJ Banka Kredisi y/y
|3.6%
|Ağu 2025
|3.2%
|Aylık
|Japonya Stoklarında Yabancı Yatırım
|¥-1747.5 B
|20 Eyl 2025
|¥-2032.8 B
|Haftalık
|Yabancı Tahvil Yatırımları
|¥817.2 B
|20 Eyl 2025
|¥1479.7 B
|Haftalık
|İş
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|BSI Büyük İmalat
|3.8
|3 Q 2025
|-4.8
|Çeyreklik
|BoJ Tankan Büyük Tüm Sanayi Capex
|11.5%
|2 Q 2025
|3.1%
|Çeyreklik
|BoJ Tankan Büyük İmalat Dışı Endeksi
|34
|2 Q 2025
|35
|Çeyreklik
|BoJ Tankan Büyük İmalat Endeksi
|13
|2 Q 2025
|12
|Çeyreklik
|BoJ Tankan Büyük İmalat Görünümü
|12
|2 Q 2025
|12
|Çeyreklik
|BoJ Tankan Büyük İmalatsız Görünümü
|27
|2 Q 2025
|28
|Çeyreklik
|BoJ Tankan Küçük Tüm Sektörel Capex
|-5.6%
|2 Q 2025
|-10.0%
|Çeyreklik
|BoJ Tankan Küçük İmalat Dışı Endeksi
|15
|2 Q 2025
|16
|Çeyreklik
|BoJ Tankan Küçük İmalat Endeksi
|1
|2 Q 2025
|2
|Çeyreklik
|BoJ Tankan Küçük İmalat Görünümü
|-2
|2 Q 2025
|-1
|Çeyreklik
|BoJ Tankan Küçük İmalatsız Görünüm
|9
|2 Q 2025
|9
|Çeyreklik
|Kapasite Kullanım Oranı
|-1.1%
|Tem 2025
|-1.8%
|Aylık
|Makine Araçları Siparişleri (Yıllık)
|N/D
|Ağu 2025
|Aylık
|Sanayi Üretimi (Aylık)
|-1.2%
|Tem 2025
|-1.6%
|Aylık
|Sanayi Üretimi (Yıllık)
|-0.4%
|Tem 2025
|-0.9%
|Aylık
|Sanayi Üretimi Öngörüsü (1 Ay Sonrası İçin) (Aylık)
|2.8%
|Ağu 2025
|1.8%
|Aylık
|Sanayi Üretimi Öngörüsü (2 Ay Sonrası İçin) (Aylık)
|-0.3%
|Eyl 2025
|0.8%
|Aylık
|Sermaye Harcamaları (Yıllık)
|7.6%
|2 Q 2025
|6.4%
|Çeyreklik
|Tersiyer Sektör Faaliyet Endeksi m/m
|0.5%
|Tem 2025
|0.5%
|Aylık
|Tüm Endüstri Faaliyet Dizini m/m
|1.3%
|Tem 2020
|6.8%
|Aylık
|Uyum Endeksi
|113.3
|Tem 2025
|115.9
|Aylık
|Uyum Endeksi (Aylık)
|-2.6%
|Tem 2025
|0.3%
|Aylık
|au Jibun Bank Bileşik PMI
|51.9
|Ağu 2025
|51.5
|Aylık
|au Jibun Bank Hizmet PMI
|53.1
|Ağu 2025
|53.6
|Aylık
|au Jibun Bank İmalat PMI
|49.7
|Ağu 2025
|48.8
|Aylık
|Çekirdek Makine Siparişleri m/m
|-4.6%
|Tem 2025
|3.0%
|Aylık
|Çekirdek Makine Siparişleri y/y
|4.9%
|Tem 2025
|7.6%
|Aylık
|Öncü Endeks
|105.9
|Tem 2025
|105.1
|Aylık
|Öncü Endeks (Aylık)
|0.8%
|Tem 2025
|0.6%
|Aylık
|İnşaat Siparişleri (Yıllık)
|-19.0%
|Tem 2025
|22.5%
|Aylık
|Tüketici
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|Büyük Perakendeci Satışları y/y
|0.4%
|Tem 2025
|-0.1%
|Aylık
|Hanehalkı Harcama m/m
|1.7%
|Tem 2025
|-5.2%
|Aylık
|Hanehalkı Harcama y/y
|1.4%
|Tem 2025
|1.3%
|Aylık
|Perakende Satışlar (Aylık)
|-1.6%
|Tem 2025
|0.9%
|Aylık
|Perakende Satışlar (Yıllık)
|0.3%
|Tem 2025
|1.9%
|Aylık
|Tüketici Güven Endeksi
|34.9
|Ağu 2025
|33.7
|Aylık
|Konut
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|Konut Başlangıçları (Yıllık)
|-9.7%
|Tem 2025
|-15.6%
|Aylık
|Yıllık Konut Başlangıçları
|0.712 M
|Tem 2025
|0.647 M
|Aylık