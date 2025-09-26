TakvimBölümler

Ekonomik Takvim ve Japonya'nın göstergeleri

Gösterge Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
GSYİH (Çeyreklik) 0.5% 2 Q 2025 0.3% Çeyreklik
İşsizlik Oranı 2.3% Tem 2025 2.5% Aylık
TÜFE y/y 2.7% Ağu 2025 3.1% Aylık
BoJ Faiz Oranı Kararı 0.5% 0.5%
Ticaret Dengesi ¥​-242.5 B Ağu 2025 ¥​-118.4 B Aylık

2025.09.26 19:30, JPY, CFTC JPY Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Açıklanan: 79.5 K, Önceki: 61.4 K
2025.09.29 05:00, JPY, Uyum Endeksi, Beklenti: 113.3, Önceki: 113.3
2025.09.29 05:00, JPY, Öncü Endeks, Beklenti: 105.9, Önceki: 105.9
2025.09.29 05:00, JPY, Uyum Endeksi (Aylık), Önceki: -2.6%
2025.09.29 05:00, JPY, Öncü Endeks (Aylık), Önceki: 0.8%
2025.09.29 05:30, JPY, BoJ Yönetim Kurulu Üyesi Noguchi'nin Konuşması
2025.09.29 23:50, JPY, Perakende Satışlar (Aylık), Beklenti: 0.0%, Önceki: -1.6%
2025.09.29 23:50, JPY, Perakende Satışlar (Yıllık), Beklenti: -1.7%, Önceki: 0.3%
2025.09.29 23:50, JPY, Büyük Perakendeci Satışları y/y, Beklenti: 0.4%, Önceki: 0.4%
2025.09.29 23:50, JPY, Sanayi Üretimi (Aylık), Beklenti: -0.8%, Önceki: -1.2%
2025.09.29 23:50, JPY, Sanayi Üretimi (Yıllık), Beklenti: 0.7%, Önceki: -0.4%
2025.09.29 23:50, JPY, Sanayi Üretimi Öngörüsü (1 Ay Sonrası İçin) (Aylık), Önceki: 2.8%
2025.09.29 23:50, JPY, Sanayi Üretimi Öngörüsü (2 Ay Sonrası İçin) (Aylık), Önceki: -0.3%
2025.09.29 23:50, JPY, BoJ Görüşlerin Özeti
2025.09.30 05:00, JPY, İnşaat Siparişleri (Yıllık), Beklenti: 2.3%, Önceki: -19.0%
2025.09.30 05:00, JPY, Konut Başlangıçları (Yıllık), Beklenti: -5.7%, Önceki: -9.7%
2025.09.30 05:00, JPY, Yıllık Konut Başlangıçları, Önceki: 0.712 M
2025.09.30 23:50, JPY, BoJ Tankan Büyük Tüm Sanayi Capex, Beklenti: 11.6%, Önceki: 11.5%
2025.09.30 23:50, JPY, BoJ Tankan Büyük İmalat Görünümü, Beklenti: 12, Önceki: 12
2025.09.30 23:50, JPY, BoJ Tankan Büyük İmalat Endeksi, Beklenti: 9, Önceki: 13
2025.09.30 23:50, JPY, BoJ Tankan Büyük İmalatsız Görünümü, Beklenti: 28, Önceki: 27
2025.09.30 23:50, JPY, BoJ Tankan Büyük İmalat Dışı Endeksi, Beklenti: 32, Önceki: 34
2025.09.30 23:50, JPY, BoJ Tankan Küçük Tüm Sektörel Capex, Beklenti: -2.9%, Önceki: -5.6%
2025.09.30 23:50, JPY, BoJ Tankan Küçük İmalat Görünümü, Beklenti: -1, Önceki: -2
2025.09.30 23:50, JPY, BoJ Tankan Küçük İmalat Endeksi, Beklenti: 1, Önceki: 1
2025.09.30 23:50, JPY, BoJ Tankan Küçük İmalatsız Görünüm, Beklenti: 6, Önceki: 9
2025.09.30 23:50, JPY, BoJ Tankan Küçük İmalat Dışı Endeksi, Beklenti: 12, Önceki: 15
2025.10.01 00:30, JPY, au Jibun Bank İmalat PMI, Beklenti: 49.4, Önceki: 49.7
2025.10.01 23:50, JPY, BoJ Para Tabanı y/y, Beklenti: -3.7%, Önceki: -4.1%
2025.10.01 23:50, JPY, Yabancı Tahvil Yatırımları, Önceki: ¥​817.2 B
2025.10.01 23:50, JPY, Japonya Stoklarında Yabancı Yatırım, Önceki: ¥​-1747.5 B
2025.10.02 03:35, JPY, 10 Yıllık JGB Müzayede, Önceki: 1.612%
2025.10.02 05:00, JPY, Tüketici Güven Endeksi, Beklenti: 34.6, Önceki: 34.9
2025.10.02 23:30, JPY, İşsizlik Oranı, Beklenti: 2.4%, Önceki: 2.3%
2025.10.02 23:30, JPY, Başvuru Oranına İşler, Beklenti: 1.20, Önceki: 1.22
2025.10.03 00:30, JPY, au Jibun Bank Hizmet PMI, Beklenti: 52.6, Önceki: 53.1
2025.10.03 00:30, JPY, au Jibun Bank Bileşik PMI, Önceki: 51.9
2025.10.03 19:30, JPY, CFTC JPY Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Önceki: 79.5 K
2025.10.06 23:30, JPY, Hanehalkı Harcama y/y, Beklenti: 2.5%, Önceki: 1.4%
2025.10.06 23:30, JPY, Hanehalkı Harcama m/m, Beklenti: -3.3%, Önceki: 1.7%
2025.10.06 23:50, JPY, Uluslararası Rezervler, Önceki: $​1324.2 B

Ekonomik göstergeler

Piyasa Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
10 Yıllık JGB Müzayede 1.612% 1.462%
30 Yıllık JGB Müzayede 3.264% 3.089%
CFTC JPY Ticari Olmayan Net Pozisyonlar 79.5 K 23 Eyl 2025 61.4 K Haftalık
GSYİH Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
GSYİH (Yıllık) 2.2% 2 Q 2025 1.0% Çeyreklik
GSYİH (Çeyreklik) 0.5% 2 Q 2025 0.3% Çeyreklik
GSYİH'ya Net İhracat Katkısı (Çeyreklik) 0.3% 2 Q 2025 0.3% Çeyreklik
Kişisel Konut Dışı Yatırım (Çeyreklik) 0.6% 2 Q 2025 1.3% Çeyreklik
Kişisel Tüketim (Çeyreklik) 0.4% 2 Q 2025 0.2% Çeyreklik
İş Gücü Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
Başvuru Oranına İşler 1.22 Tem 2025 1.22 Aylık
Fazla Mesai Ücreti (Yıllık) 3.3% Tem 2025 0.5% Aylık
Reel Maaş (Yıllık) 0.5% Tem 2025 -0.8% Aylık
İşsizlik Oranı 2.3% Tem 2025 2.5% Aylık
İşçi Nakit Kazançları (Yıllık) 4.1% Tem 2025 3.1% Aylık
Fiyatlar Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
BoJ Ağırlıklı Ortalama Çekirdek TÜFE (Yıllık) 1.1% Ağu 2025 1.1% Aylık
BoJ Kurumsal Hizmetler Fiyat Endeksi y/y 2.7% Ağu 2025 2.6% Aylık
BoJ Kurumsal Mallar Fiyat Endeksi m/m -0.2% Ağu 2025 0.3% Aylık
BoJ Kurumsal Mallar Fiyat Endeksi y/y 2.7% Ağu 2025 2.5% Aylık
BoJ Kırpılmış Ortalama Çekirdek TÜFE (Yıllık) 2.0% Ağu 2025 2.0% Aylık
GSYİH Fiyat Endeksi (Yıllık) 3.0% 2 Q 2025 3.0% Çeyreklik
Tokyo TÜFE (Mevsimsel Olarak Ayarlanmış) (Aylık) -0.1% Eyl 2025 0.1% Aylık
Tokyo TÜFE hariç Gıda ve Enerji y/y 2.5% Eyl 2025 3.0% Aylık
Tokyo TÜFE y/y 2.5% Eyl 2025 2.5% Aylık
Tokyo Çekirdek TÜFE y/y 2.5% Eyl 2025 2.5% Aylık
TÜFE (Mevsimsel Olarak Ayarlanmış) (Aylık) 0.1% Ağu 2025 0.1% Aylık
TÜFE hariç. Gıda ve Enerji y/y 3.3% Ağu 2025 3.4% Aylık
TÜFE y/y 2.7% Ağu 2025 3.1% Aylık
Çekirdek TÜFE y/y 2.7% Ağu 2025 3.1% Aylık
Para Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
BoJ Faiz Oranı Kararı 0.5% 0.5%
BoJ L Para Stoku (Yıllık) 1.9% Ağu 2025 1.6% Aylık
BoJ M2 Para Hisse Senedi y/y 1.3% Ağu 2025 1.0% Aylık
BoJ M3 Para Stoku (Yıllık) 0.8% Ağu 2025 0.6% Aylık
BoJ Para Tabanı y/y -4.1% Ağu 2025 -3.9% Aylık
Gelecek Koşullar için Ekonomi İzleyici Endeksi 47.5 Ağu 2025 47.3 Aylık
Mevcut Durumlar için Ekonomi İzleyicileri Endeksi 46.7 Ağu 2025 45.2 Aylık
Uluslararası Rezervler $​1324.2 B Ağu 2025 $​1304.4 B Aylık
Ticaret Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
Cari hesap (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) ¥​2684.3 B Tem 2025 ¥​1348.2 B Aylık
Düzeltilmiş Cari Hesap ¥​1882.8 B Tem 2025 ¥​2397.9 B Aylık
Düzeltilmiş Ticaret Bakiyesi ¥​-150.1 B Ağu 2025 ¥​-292.8 B Aylık
Mal Ticareti Dengesi ¥​-189.4 B Tem 2025 ¥​469.6 B Aylık
Ticaret Dengesi ¥​-242.5 B Ağu 2025 ¥​-118.4 B Aylık
İhracat (Yıllık) -0.1% Ağu 2025 -2.6% Aylık
İthalat (Yıllık) -5.2% Ağu 2025 -7.4% Aylık
Hükümet Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
BoJ Banka Kredisi y/y 3.6% Ağu 2025 3.2% Aylık
Japonya Stoklarında Yabancı Yatırım ¥​-1747.5 B 20 Eyl 2025 ¥​-2032.8 B Haftalık
Yabancı Tahvil Yatırımları ¥​817.2 B 20 Eyl 2025 ¥​1479.7 B Haftalık
İş Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
BSI Büyük İmalat 3.8 3 Q 2025 -4.8 Çeyreklik
BoJ Tankan Büyük Tüm Sanayi Capex 11.5% 2 Q 2025 3.1% Çeyreklik
BoJ Tankan Büyük İmalat Dışı Endeksi 34 2 Q 2025 35 Çeyreklik
BoJ Tankan Büyük İmalat Endeksi 13 2 Q 2025 12 Çeyreklik
BoJ Tankan Büyük İmalat Görünümü 12 2 Q 2025 12 Çeyreklik
BoJ Tankan Büyük İmalatsız Görünümü 27 2 Q 2025 28 Çeyreklik
BoJ Tankan Küçük Tüm Sektörel Capex -5.6% 2 Q 2025 -10.0% Çeyreklik
BoJ Tankan Küçük İmalat Dışı Endeksi 15 2 Q 2025 16 Çeyreklik
BoJ Tankan Küçük İmalat Endeksi 1 2 Q 2025 2 Çeyreklik
BoJ Tankan Küçük İmalat Görünümü -2 2 Q 2025 -1 Çeyreklik
BoJ Tankan Küçük İmalatsız Görünüm 9 2 Q 2025 9 Çeyreklik
Kapasite Kullanım Oranı -1.1% Tem 2025 -1.8% Aylık
Makine Araçları Siparişleri (Yıllık) N/D Ağu 2025 Aylık
Sanayi Üretimi (Aylık) -1.2% Tem 2025 -1.6% Aylık
Sanayi Üretimi (Yıllık) -0.4% Tem 2025 -0.9% Aylık
Sanayi Üretimi Öngörüsü (1 Ay Sonrası İçin) (Aylık) 2.8% Ağu 2025 1.8% Aylık
Sanayi Üretimi Öngörüsü (2 Ay Sonrası İçin) (Aylık) -0.3% Eyl 2025 0.8% Aylık
Sermaye Harcamaları (Yıllık) 7.6% 2 Q 2025 6.4% Çeyreklik
Tersiyer Sektör Faaliyet Endeksi m/m 0.5% Tem 2025 0.5% Aylık
Tüm Endüstri Faaliyet Dizini m/m 1.3% Tem 2020 6.8% Aylık
Uyum Endeksi 113.3 Tem 2025 115.9 Aylık
Uyum Endeksi (Aylık) -2.6% Tem 2025 0.3% Aylık
au Jibun Bank Bileşik PMI 51.9 Ağu 2025 51.5 Aylık
au Jibun Bank Hizmet PMI 53.1 Ağu 2025 53.6 Aylık
au Jibun Bank İmalat PMI 49.7 Ağu 2025 48.8 Aylık
Çekirdek Makine Siparişleri m/m -4.6% Tem 2025 3.0% Aylık
Çekirdek Makine Siparişleri y/y 4.9% Tem 2025 7.6% Aylık
Öncü Endeks 105.9 Tem 2025 105.1 Aylık
Öncü Endeks (Aylık) 0.8% Tem 2025 0.6% Aylık
İnşaat Siparişleri (Yıllık) -19.0% Tem 2025 22.5% Aylık
Tüketici Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
Büyük Perakendeci Satışları y/y 0.4% Tem 2025 -0.1% Aylık
Hanehalkı Harcama m/m 1.7% Tem 2025 -5.2% Aylık
Hanehalkı Harcama y/y 1.4% Tem 2025 1.3% Aylık
Perakende Satışlar (Aylık) -1.6% Tem 2025 0.9% Aylık
Perakende Satışlar (Yıllık) 0.3% Tem 2025 1.9% Aylık
Tüketici Güven Endeksi 34.9 Ağu 2025 33.7 Aylık
Konut Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
Konut Başlangıçları (Yıllık) -9.7% Tem 2025 -15.6% Aylık
Yıllık Konut Başlangıçları 0.712 M Tem 2025 0.647 M Aylık