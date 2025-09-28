Avustralya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık), söz konusu çeyrekteki tüketici perspektifinden mal ve hizmet fiyatlarının bir önceki yılın aynı çeyreğine göre değişimini yansıtır.

TÜFE, hanehalklarının ortalama harcamalarına dayalı olarak sabit sepetin fiyatındaki değişimi yansıtır. Sepet, hanehalkı harcamalarının daha büyük bir kısmını oluşturan mal ve hizmet gruplarından oluşur. Tüketici sepetinin bileşenleri, en büyük 8 şehirden 8.000 hanehalkının katıldığı ankete dayanarak belirlenir. Sepetin bileşenlerinin yerleri ağırlıklarına göre sıralanır. Sepet şu anda gıda ve alkolsüz içecekler, sağlık, giyim ve ayakkabı vs. olmak üzere 11 gruptan oluşur; bu 11 grup da 33 alt gruba (örneğin: meyveler ve sebzeler, ayakkabı, sağlık ve dişçilik hizmetleri) ve 87 harcama sınıfına (meyve, bira, dişçilik hizmetleri, vb.) ayrılır.

Perakende fiyatlarına ilişkin veriler çeşitli satış noktalarından (süpermarketler, oteller, mağazalar, araba galerileri, hizmet sektörü şirketleri) ve çevrimiçi mağazalardan toplanır. TÜFE hesaplamasında fiyatlara tüm vergiler dahildir. TÜFE, yaklaşık 900.000 fiyat veri seti kullanılarak üç ayda bir hesaplanır.

TÜFE mutlak değil, göreceli bir göstergedir. Baz yıla (şu anda 2011/12 yılları olarak belirlenmiştir) göre fiyatlardaki değişimi yansıtır. Baz yıldaki endeks göstergesi 100 olarak ayarlanmıştır. Dolayısıyla endeks değeri 110 puan ise fiyatların baz döneme göre %10 arttığı anlamına gelir.

TÜFE endeksi, hükümet ve ekonomistler tarafından Avustralya'nın ekonomisinin enflasyonunun ölçümünde kullanılır. Tüketici enflasyonu, ülkenin ekonomik ve finansal sisteminin gelişimini etkileyen önemli bir faktördür. Ayrıca, Avustralya Merkez Bankası, faiz oranı kararını alırken tüketici fiyat endeksinin davranışını analiz eder. Bu nedenle, endeksteki artış Avustralya doları fiyatları üzerinde olumlu bir etki oluşturabilir.

