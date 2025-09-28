Ekonomik Takvim
İsveç Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Sweden Producer Price Index (PPI) m/m)
|Düşük
|0.5%
|1.1%
|
1.1%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|-0.7%
|
0.5%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
İsveç Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık), söz konusu aydaki İsveç sanayi şirketlerinin ürettiği malların satış fiyatlarının bir önceki aya kıyasla değişimini yüzde olarak yansıtır. Dolayısıyla endeks, fiyat değişimini üretici perspektifinden göstermektedir.
ÜFE tüketici fiyatlarının ve enflasyonun erken bir göstergesidir. TÜFE ile kıyaslandığında daha doğru bir ön göstergedir: eğer üretici fiyatları artarsa, buna uygun olarak tüketici fiyatlarının da artması beklenir. ÜFE'de büyüme SEK fiyatları için olumlu olarak görülebilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"İsveç Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Sweden Producer Price Index (PPI) m/m)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı
Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.
Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.
WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın