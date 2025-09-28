NAV İşsizlik Oranı Değişimi, Norveç Çalışma ve Refah İdaresi (NAV) tarafından sağlanan verilere dayalı olarak Norveç'teki işsizliğin dinamiklerini yansıtır. İşsizlik verileri, iş arayanlar tarafından NAV'a gönderilen resmi iş başvurularına dayanmaktadır. Gösterge, iş gücü piyasasının durumunu değerlendirmek için kullanılır. Bir tahmin göstergesi değildir, artışı veya düşüşü ekonomik durumdaki değişikliklerin bir sonucudur.

İşsizliğin artması, bireylerin gelirlerinde bir azalmaya ve dolayısıyla tüketici faaliyetinde bir azalmaya yol açmaktadır. Aynı zamanda hükümet bütçesi üzerindeki baskıyı da arttırmaktadır. Bu nedenle, beklenenden daha yüksek değerler NOK fiyatları için olumsuz olarak görülür.

Son değerler: