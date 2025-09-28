TakvimBölümler

NAV Norveç İşsizlik Oranı Değişimi (NAV Norway Unemployment Change)

Ülke:
Norveç
NOK, Norveç kronu
Kaynak:
Norveç Çalışma ve Refah İdaresi (Norway Labour and Welfare Administration, NAV) (Norway Labour and Welfare Administration (NAV))
Sektör:
İş Gücü
Düşük 50.870 K
49.505 K
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
49.698 K
50.870 K
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
NAV İşsizlik Oranı Değişimi, Norveç Çalışma ve Refah İdaresi (NAV) tarafından sağlanan verilere dayalı olarak Norveç'teki işsizliğin dinamiklerini yansıtır. İşsizlik verileri, iş arayanlar tarafından NAV'a gönderilen resmi iş başvurularına dayanmaktadır. Gösterge, iş gücü piyasasının durumunu değerlendirmek için kullanılır. Bir tahmin göstergesi değildir, artışı veya düşüşü ekonomik durumdaki değişikliklerin bir sonucudur.

İşsizliğin artması, bireylerin gelirlerinde bir azalmaya ve dolayısıyla tüketici faaliyetinde bir azalmaya yol açmaktadır. Aynı zamanda hükümet bütçesi üzerindeki baskıyı da arttırmaktadır. Bu nedenle, beklenenden daha yüksek değerler NOK fiyatları için olumsuz olarak görülür.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"NAV Norveç İşsizlik Oranı Değişimi (NAV Norway Unemployment Change)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
50.870 K
49.505 K
Tem 2025
N/D
50.550 K
49.288 K
May 2025
49.288 K
77.571 K
46.362 K
Mar 2025
78.061 K
77.698 K
77.494 K
Şub 2025
77.452 K
78.269 K
77.437 K
Oca 2025
77.475 K
78.420 K
78.311 K
Ara 2024
78.396 K
78.177 K
77.986 K
Kas 2024
77.940 K
77.848 K
77.304 K
Eki 2024
77.249 K
78.041 K
77.254 K
Eyl 2024
77.263 K
78.151 K
75.896 K
Ağu 2024
75.851 K
77.795 K
76.316 K
Tem 2024
76.572 K
76.024 K
75.055 K
Haz 2024
75.005 K
74.169 K
74.222 K
May 2024
74.260 K
70.101 K
71.772 K
Nis 2024
71.217 K
71.639 K
71.241 K
Mar 2024
71.564 K
71.634 K
71.002 K
Şub 2024
71.076 K
70.179 K
70.096 K
Oca 2024
69.837 K
69.297 K
69.511 K
Ara 2023
69.463 K
69.332 K
68.824 K
Kas 2023
68.815 K
68.392 K
67.814 K
Eki 2023
67.776 K
67.940 K
66.507 K
Eyl 2023
66.385 K
66.984 K
65.749 K
Ağu 2023
66.031 K
64.162 K
64.660 K
Tem 2023
64.244 K
62.466 K
62.495 K
Haz 2023
62.083 K
62.069 K
61.604 K
May 2023
61.426 K
60.518 K
61.441 K
Nis 2023
61.638 K
59.682 K
60.349 K
Mar 2023
59.822 K
59.471 K
59.764 K
Şub 2023
59.985 K
58.865 K
59.518 K
Oca 2023
59.400 K
57.960 K
59.027 K
Ara 2022
58.777 K
57.960 K
58.517 K
Kas 2022
58.007 K
58.534 K
58.540 K
Eki 2022
58.375 K
59.010 K
59.201 K
Eyl 2022
59.156 K
59.229 K
59.845 K
Ağu 2022
59.323 K
61.014 K
60.176 K
Tem 2022
59.596 K
63.256 K
62.479 K
Haz 2022
62.901 K
65.391 K
64.542 K
May 2022
64.053 K
68.486 K
67.037 K
Nis 2022
67.166 K
71.472 K
70.110 K
Mar 2022
70.211 K
77.331 K
75.331 K
Şub 2022
73.099 K
80.969 K
81.520 K
Oca 2022
81.894 K
80.062 K
81.457 K
Ara 2021
80.178 K
82.610 K
81.422 K
Kas 2021
80.125 K
87.344 K
85.173 K
Eki 2021
85.281 K
91.729 K
89.737 K
Eyl 2021
89.451 K
98.786 K
94.050 K
Ağu 2021
93.914 K
103.649 K
101.760 K
Tem 2021
103.390 K
109.551 K
102.850 K
Haz 2021
103.201 K
122.065 K
112.509 K
May 2021
115.165 K
129.746 K
127.411 K
123
