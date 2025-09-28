TakvimBölümler

S&P Global Meksika İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (S&P Global Mexico Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

Meksika
MXN, Meksika pezosu
S&P Global
İş
Düşük 50.2 49.6
49.1
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
50.1
50.2
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
Markit İmalat PMI, söz konusu ayda Meksika sanayi sektöründe iş koşullarındaki değişikliklerin bir göstergesidir. Gösterge, imalat sektörünün özel şirketlerinde çalışan satın alma yöneticilerinin aylık anketlerine dayanmaktadır. Katılımcılarla üretim, yeni siparişler, tedarikçi teslimatları, envanter seviyeleri ve istihdam ortamı dahil olmak üzere beş ana parametreyle ilgili olarak görüşme yapılmaktadır. Endeks, imalat sektöründe iş yapma koşullarını yansıtır ve sanayinin durumunu karakterize eder. 50'nin üzerinde bir değer, imalat sektöründeki büyümeye işaret eder ve bu durum Meksika pezosu fiyatları üzerinde olumlu bir etki oluşturabilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"S&P Global Meksika İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (S&P Global Mexico Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
50.2
49.6
49.1
Tem 2025
49.1
43.8
46.3
Haz 2025
46.3
48.3
46.7
May 2025
46.7
43.5
44.8
Nis 2025
44.8
47.5
46.5
Mar 2025
46.5
47.0
47.6
Şub 2025
47.6
50.6
49.1
Oca 2025
49.1
49.2
49.8
Ara 2024
49.8
47.9
49.9
Kas 2024
49.9
50.3
48.4
Eki 2024
48.4
49.4
47.3
Eyl 2024
47.3
47.8
48.5
Ağu 2024
48.5
51.4
49.6
Tem 2024
49.6
50.0
51.1
Haz 2024
51.1
51.9
51.0
May 2024
51.0
51.9
51.0
Nis 2024
51.0
52.0
52.2
Mar 2024
52.2
51.8
52.3
Şub 2024
52.3
51.8
50.2
Oca 2024
50.2
51.8
52.0
Ara 2023
52.0
51.7
52.5
Kas 2023
52.5
51.5
52.1
Eki 2023
52.1
51.5
49.8
Eyl 2023
49.8
52.2
51.2
Ağu 2023
51.2
52.1
53.2
Tem 2023
53.2
50.7
50.9
Haz 2023
50.9
50.8
50.5
May 2023
50.5
51.0
51.1
Nis 2023
51.1
51.0
51.0
Mar 2023
51.0
49.9
51.0
Şub 2023
51.0
50.1
48.9
Oca 2023
48.9
50.9
51.3
Ara 2022
51.3
50.4
50.6
Kas 2022
50.6
50.3
50.3
Eki 2022
50.3
49.4
50.3
Eyl 2022
50.3
48.4
48.5
Ağu 2022
48.5
50.3
48.5
Tem 2022
48.5
51.4
52.2
Haz 2022
52.2
49.9
50.6
May 2022
50.6
49.2
49.3
Nis 2022
49.3
48.6
49.2
Mar 2022
49.2
47.0
48.0
Şub 2022
48.0
47.7
46.1
Oca 2022
46.1
49.4
49.4
Ara 2021
49.4
49.3
49.4
Kas 2021
49.4
48.9
49.3
Eki 2021
49.3
47.8
48.6
Eyl 2021
48.6
48.3
47.1
Ağu 2021
47.1
49.2
49.6
Tem 2021
49.6
48.1
48.8
123
