Brezilya Cari Hesap (Brazil Current Account)

Ülke:
Brezilya
BRL, Brezilya reali
Kaynak:
Brezilya Merkez Bankası (Central Bank of Brazil)
Sektör:
Ticaret
Cari Hesap, Sermaye Hareketleri ile birlikte Brezilya'nın Ödemeler Dengesini etkileyen ana faktörlerdir. Ödemeler dengesi, döviz kurunun devalüasyonları, ekonomik aktivite seviyesinin düşürülmesi, tarife kısıtlamaları ve ihracata yönelik sübvansiyonlar, yurt içi faiz oranının artırılması, yurt dışına sermaye çıkışlarının kontrolü ve yurt dışından gelen gelirlerin kontrolü yoluyla gerekli ayarlamaları yapan Brezilya Merkez Bankası tarafından yönetilir.

Cari Hesap, ticaret dengesinin gelir ve gider hesapları (ihracat ve ithalat gibi), ödenen faizi içeren hizmet hesapları, uluslararası seyahatler (hükümet tarafından ödenen), ulaşım, sigorta, kârlar, alınan temettüler ve çeşitli hizmetler dahil olmak üzere Brezilya'nın diğer ülkelerle olan tüm işlemlerinin toplamıdır. Ayrıca başkanlık törenleri ve tek yönlü transferler için yapılan harcamaları da içerir.

Sermaye hareketleri, cari işlemler, ihracat, ithalat ve kısa ve uzun vadeli krediler için bankalar ve yabancı tedarikçiler tarafından verilen krediler gibi yatırım olanaklarının çektiği, özerk hareketler yoluyla finansal varlıkların girişleri ve çıkışlarıdır.

Cari işlemler dengesi, ülkenin sermaye ihracatçısı mı yoksa ithalatçısı mı olduğunu gösterir. Pozitif bir denge (fazla), ülkenin rezervlerini artıran sermaye ihracatının daha çok olduğunu gösterir. Negatif bir denge (açık), ülkede sermaye ithalatı daha çok olduğunu ve rezervlerin azaldığını gösterir. Cari işlemlerde bir eşitlik olduğundaysa, ülkeyi terk eden döviz miktarının ülkeye giren döviz miktarıyla hemen hemen aynı olduğu ve rezerv seviyesinin istikrarını koruduğu anlamına gelir.

Brezilya Merkez Bankası (BCB) finansal sistemi izler ve denetler ve para, kambiyo ve kredi politikalarını yürütür. Her ay, cari işlemleri yansıtan Ödemeler Dengesinin bulunduğu Dış Sektör İstatistiklerini içeren bir rapor yayınlar.

Gösterge değerinin beklenen değerden daha yüksek olması, Brezilya reali (BRL) fiyatları üzerinde olumlu bir etki oluşturabilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Brezilya Cari Hesap (Brazil Current Account)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
$​-4.669 B
$​-5.717 B
$​-7.067 B
Tem 2025
$​-7.067 B
$​-6.002 B
$​-5.131 B
Haz 2025
$​-5.131 B
$​-4.168 B
$​-2.930 B
May 2025
$​-2.930 B
$​-0.560 B
$​-1.347 B
Nis 2025
$​-1.347 B
$​-3.036 B
$​-2.245 B
Mar 2025
$​-2.245 B
$​-9.985 B
$​-8.758 B
Şub 2025
$​-8.758 B
$​-9.032 B
$​-8.655 B
Oca 2025
$​-8.655 B
$​-7.186 B
$​-9.033 B
Ara 2024
$​-9.033 B
$​-3.665 B
$​-3.060 B
Kas 2024
$​-3.060 B
$​-5.588 B
$​-5.880 B
Eki 2024
$​-5.880 B
$​-5.152 B
$​-6.526 B
Eyl 2024
$​-6.526 B
$​-3.807 B
$​-6.589 B
Ağu 2024
$​-6.589 B
$​-3.436 B
$​-5.162 B
Tem 2024
$​-5.162 B
$​-2.376 B
$​-4.029 B
Haz 2024
$​-4.029 B
$​-4.000 B
$​-3.400 B
May 2024
$​-3.400 B
$​-1.586 B
$​-2.516 B
Nis 2024
$​-2.516 B
$​-1.969 B
$​-4.579 B
Mar 2024
$​-4.579 B
$​-3.101 B
$​-4.373 B
Şub 2024
$​-4.373 B
$​-1.079 B
$​-5.068 B
Oca 2024
$​-5.068 B
$​-10.345 B
$​-5.834 B
Ara 2023
$​-5.834 B
$​0.380 B
$​-1.553 B
Kas 2023
$​-1.553 B
$​-2.658 B
$​-0.230 B
Eki 2023
$​-0.230 B
$​-1.375 B
Eyl 2023
$​-1.375 B
$​-2.182 B
$​-0.778 B
Ağu 2023
$​-0.778 B
$​-2.217 B
$​-3.605 B
Tem 2023
$​-3.605 B
$​0.483 B
$​-0.843 B
Haz 2023
$​-0.843 B
$​0.356 B
$​0.649 B
May 2023
$​0.649 B
$​-1.622 B
$​-1.680 B
Nis 2023
$​-1.680 B
$​-4.929 B
$​0.286 B
Mar 2023
$​0.286 B
$​-9.500 B
$​-2.815 B
Şub 2023
$​-2.815 B
$​-11.430 B
$​-8.791 B
Oca 2023
$​-8.791 B
$​-10.076 B
$​-10.878 B
Ara 2022
$​-10.878 B
$​-6.761 B
$​-0.060 B
Kas 2022
$​-0.060 B
$​-8.442 B
$​-4.625 B
Eki 2022
$​-4.625 B
$​-5.856 B
$​-5.678 B
Eyl 2022
$​-5.678 B
$​-0.805 B
$​-4.136 B
Tem 2022
$​-4.136 B
$​1.054 B
$​-3.506 B
May 2022
$​-3.506 B
$​0.994 B
$​-2.764 B
Mar 2022
$​-2.764 B
$​-1.527 B
$​-2.414 B
Şub 2022
$​-2.414 B
$​-7.983 B
$​-8.146 B
Oca 2022
$​-8.146 B
$​-11.146 B
$​-5.891 B
Ara 2021
$​-5.891 B
$​-13.757 B
$​-6.522 B
Kas 2021
$​-6.522 B
$​-2.852 B
$​-4.464 B
Eki 2021
$​-4.464 B
$​2.317 B
$​-1.699 B
Eyl 2021
$​-1.699 B
$​4.837 B
$​1.684 B
Ağu 2021
$​1.684 B
$​5.195 B
$​-1.584 B
Tem 2021
$​-1.584 B
$​7.087 B
$​2.791 B
Haz 2021
$​2.791 B
$​5.896 B
$​3.840 B
May 2021
$​3.840 B
$​1.038 B
$​5.663 B
Nis 2021
$​5.663 B
$​-3.887 B
$​-3.970 B
1234
