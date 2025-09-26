Ekonomik Takvim
Birleşik Krallık'ın ekonomik takvim ve göstergeleri
Genel bakış
|Gösterge
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|GSYİH (Çeyreklik)
|0.7%
|1 Q 2025
|0.1%
|Çeyreklik
|İşsizlik Oranı
|4.7%
|May 2025
|4.6%
|Aylık
|TÜFE (Aylık)
|0.1%
|Tem 2025
|0.3%
|Aylık
|BoE Faiz Oranı Kararı
|4.00%
|4.25%
|Ticaret Dengesi
|£-22.244 B
|Tem 2025
|£-22.156 B
|Aylık
Ekonomik Takvim
Zaman,
Para birimi
Olay
Açıklanan
Beklenti
Önceki
2025.09.26 19:30, GBP, CFTC GBP Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Açıklanan: -2.0 K, Önceki: -6.6 K
2025.09.29 06:00, GBP, Nationwide HPI (Aylık), Beklenti: 0.1%, Önceki: -0.1%
2025.09.29 06:00, GBP, Nationwide HPI (Yıllık), Beklenti: 1.8%, Önceki: 2.1%
2025.09.29 08:30, GBP, BoE Tüketici Kredisi m/m, Beklenti: £1.222 B, Önceki: £1.622 B
2025.09.29 08:30, GBP, BoE M4 Para Arzı m/m, Beklenti: -0.4%, Önceki: 0.1%
2025.09.29 08:30, GBP, BoE Mortgage Onayları, Beklenti: 67.354 K, Önceki: 65.352 K
2025.09.29 08:30, GBP, BoE Mortgage Kredisi m/m, Beklenti: £2.964 B, Önceki: £4.522 B
2025.09.29 08:30, GBP, BoE Bireylere Net Kredilendirme m/m, Beklenti: £7.106 B, Önceki: £6.144 B
2025.09.29 12:00, GBP, BoE Vali Yardımcısı ve Bankacılık Ramsden Konuşması
2025.09.30 06:00, GBP, İş Yatırımı (Çeyreklik), Beklenti: 1.1%, Önceki: 3.9%
2025.09.30 06:00, GBP, İş Yatırımı (Yıllık), Beklenti: 3.4%, Önceki: 6.1%
2025.09.30 06:00, GBP, Cari Hesap, Beklenti: £-21.796 B, Önceki: £-18.099 B
2025.09.30 06:00, GBP, GSYİH (Çeyreklik), Beklenti: 0.7%, Önceki: 0.7%
2025.09.30 06:00, GBP, GSYİH (Yıllık), Beklenti: 1.3%, Önceki: 1.3%
2025.09.30 13:25, GBP, BoE PPK Üyesi Mann'in Konuşması
2025.10.01 08:30, GBP, S&P Global/CIPS İmalat PMI
2025.10.01 09:55, GBP, BoE PPK Üyesi Mann'in Konuşması
2025.10.02 09:30, GBP, 10 Yıllık Hazine Gilt İhalesi
2025.10.03 08:30, GBP, S&P Global/CIPS Hizmet PMI
2025.10.03 08:30, GBP, S&P Global/CIPS Bileşik PMI
2025.10.03 13:20, GBP, BoE Başkanı Bailey'in Konuşması
2025.10.03 19:30, GBP, CFTC GBP Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Önceki: -2.0 K
2025.10.06 08:00, GBP, Yeni Otomobil Ruhsatları (Aylık)
2025.10.06 08:00, GBP, Yeni Otomobil Ruhsatları (Yıllık)
2025.10.06 08:30, GBP, BoE Konut Payı Çekilmesi q/q, Beklenti: £-8.283 B, Önceki: £-3.256 B
2025.10.06 17:30, GBP, BoE Başkanı Bailey'in Konuşması
Ekonomik göstergeler
|Piyasa
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|10 Yıllık Hazine Gilt İhalesi
|N/D
|4.522%
|30 Yıllık Hazine Gilt İhalesi
|5.476%
|5.104%
|5 Yıllık Hazine Gilt İhalesi
|4.095%
|4.208%
|CFTC GBP Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
|-2.0 K
|23 Eyl 2025
|-6.6 K
|Haftalık
|GSYİH
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|GSYİH (Aylık)
|0.0%
|Tem 2025
|0.4%
|Aylık
|GSYİH (Yıllık)
|1.3%
|1 Q 2025
|1.5%
|Çeyreklik
|GSYİH (Çeyreklik)
|0.7%
|1 Q 2025
|0.1%
|Çeyreklik
|Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) (3 Aylık)
|0.2%
|Tem 2025
|0.3%
|Aylık
|NIESR GSYİH tahmini
|0.3%
|Ağu 2025
|Aylık
|İş Gücü
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|Ortalama Haftalık Kazanç, Düzenli Ödeme (Yıllık)
|5.0%
|May 2025
|5.3%
|Aylık
|Ortalama Haftalık Kazanç, Toplam Ödeme (Yıllık)
|5.0%
|May 2025
|5.4%
|Aylık
|İstihdam Değişimi 3 aylık
|134 K
|May 2025
|89 K
|Aylık
|İş Gücü Verimliliği (Yıllık)
|-0.8%
|4 Q 2024
|-2.3%
|Çeyreklik
|İş Gücü Verimliliği (Çeyreklik)
|0.7%
|4 Q 2024
|-1.1%
|Çeyreklik
|İşsizlik Hak Başvurusu Sayısındaki Değişim
|25.9 K
|Haz 2025
|15.3 K
|Aylık
|İşsizlik Oranı
|4.7%
|May 2025
|4.6%
|Aylık
|Fiyatlar
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|BoE Enflasyon Beklentileri
|3.0%
|2.7%
|CPIH
|138.5
|Tem 2025
|138.4
|Aylık
|CPIH (Aylık)
|0.0%
|Tem 2025
|0.3%
|Aylık
|CPIH (Yıllık)
|4.2%
|Tem 2025
|4.1%
|Aylık
|Perakende Fiyat Endeksi (Aylık)
|0.4%
|Tem 2025
|0.4%
|Aylık
|Perakende Fiyat Endeksi (Yıllık)
|4.8%
|Tem 2025
|4.4%
|Aylık
|TÜFE
|139.0
|Tem 2025
|138.9
|Aylık
|TÜFE (Aylık)
|0.1%
|Tem 2025
|0.3%
|Aylık
|TÜFE (Yıllık)
|3.8%
|Tem 2025
|3.6%
|Aylık
|Çekirdek Perakende Fiyat Endeksi (Aylık)
|0.4%
|Tem 2025
|0.4%
|Aylık
|Çekirdek Perakende Fiyat Endeksi (Yıllık)
|4.7%
|Tem 2025
|4.3%
|Aylık
|Çekirdek TÜFE (Aylık)
|0.2%
|Tem 2025
|0.4%
|Aylık
|Çekirdek TÜFE (Yıllık)
|3.8%
|Tem 2025
|3.7%
|Aylık
|Çekirdek ÜFE Çıkışı (Aylık)
|0.0%
|Ara 2024
|0.0%
|Aylık
|Çekirdek ÜFE Çıkışı (Yıllık)
|1.5%
|Ara 2024
|1.6%
|Aylık
|ÜFE Girişi (Aylık)
|0.1%
|Ara 2024
|0.0%
|Aylık
|ÜFE Girişi (Yıllık)
|-1.5%
|Ara 2024
|-2.1%
|Aylık
|ÜFE Çıkışı (Aylık)
|0.1%
|Ara 2024
|0.4%
|Aylık
|ÜFE Çıkışı (Yıllık)
|0.1%
|Ara 2024
|-0.5%
|Aylık
|Para
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|BoE Faiz Oranı Kararı
|4.00%
|4.25%
|BoE Konut Payı Çekilmesi q/q
|£-3.256 B
|1 Q 2025
|£-13.463 B
|Çeyreklik
|BoE M4 Para Arzı m/m
|0.1%
|Tem 2025
|0.3%
|Aylık
|BoE MPC Oy Değişmeyen
|7
|0
|BoE MPC Oy Kes
|2
|9
|BoE MPC Oy Zammı
|0
|0
|BoE QE Toplam
|£875 B
|£895 B
|Ticaret
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|AB Dışı Ticaret Dengesi
|£-10.158 B
|Tem 2025
|£-10.783 B
|Aylık
|Cari Hesap
|£-18.099 B
|3 Q 2024
|£-24.002 B
|Çeyreklik
|Ticaret Dengesi
|£-22.244 B
|Tem 2025
|£-22.156 B
|Aylık
|Hükümet
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|Kamu Sektörü Net Borçlanmaları
|£17.686 B
|May 2025
|£20.052 B
|Aylık
|Kamu Sektörü Net Nakit İhtiyacı
|£20.936 B
|May 2025
|£9.284 B
|Aylık
|İş
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|S&P Global/CIPS Bileşik PMI
|N/D
|Eyl 2025
|53.5
|Aylık
|S&P Global/CIPS Hizmet PMI
|N/D
|Eyl 2025
|54.2
|Aylık
|S&P Global/CIPS Tüm Sektör PMI
|49.5
|Eki 2019
|48.8
|Aylık
|S&P Global/CIPS İmalat PMI
|N/D
|Eyl 2025
|47.0
|Aylık
|S&P Global/CIPS İnşaat PMI
|45.5
|Ağu 2025
|44.3
|Aylık
|Sanayi Üretimi (Aylık)
|-0.9%
|Tem 2025
|0.7%
|Aylık
|Sanayi Üretimi (Yıllık)
|0.1%
|Tem 2025
|0.2%
|Aylık
|Yeni Otomobil Ruhsatları (Aylık)
|N/D
|Ağu 2025
|Aylık
|Yeni Otomobil Ruhsatları (Yıllık)
|N/D
|Ağu 2025
|Aylık
|İmalat Üretimi (Aylık)
|-1.3%
|Tem 2025
|0.5%
|Aylık
|İmalat Üretimi (Yıllık)
|0.2%
|Tem 2025
|0.0%
|Aylık
|İnşaat Sektörü Hacmi (Aylık)
|0.2%
|Tem 2025
|0.3%
|Aylık
|İnşaat Sektörü Hacmi (Yıllık)
|2.4%
|Tem 2025
|1.5%
|Aylık
|İş Yatırımı (Yıllık)
|6.1%
|1 Q 2025
|-0.7%
|Çeyreklik
|İş Yatırımı (Çeyreklik)
|3.9%
|1 Q 2025
|-3.2%
|Çeyreklik
|Tüketici
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|BRC Perakende Satışlar y/y
|6.5%
|Ara 2022
|4.1%
|Aylık
|BoE Bireylere Net Kredilendirme m/m
|£6.144 B
|Tem 2025
|£6.861 B
|Aylık
|BoE Tüketici Kredisi m/m
|£1.622 B
|Tem 2025
|£1.471 B
|Aylık
|GfK Tüketici Güveni
|N/D
|Eyl 2025
|-17
|Aylık
|Hizmetler Endeksi
|0.4%
|Tem 2025
|0.4%
|Aylık
|Perakende Satışlar (Aylık)
|0.6%
|Tem 2025
|0.3%
|Aylık
|Perakende Satışlar (Yıllık)
|1.1%
|Tem 2025
|0.9%
|Aylık
|Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık)
|0.5%
|Tem 2025
|0.6%
|Aylık
|Çekirdek Perakende Satışlar (Yıllık)
|1.3%
|Tem 2025
|1.3%
|Aylık
|Konut
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|BoE Mortgage Kredisi m/m
|£4.522 B
|Tem 2025
|£5.389 B
|Aylık
|BoE Mortgage Onayları
|65.352 K
|Tem 2025
|64.571 K
|Aylık
|Halifax HPI m/m
|0.3%
|Ağu 2025
|0.4%
|Aylık
|Halifax HPI y/y
|2.2%
|Ağu 2025
|2.5%
|Aylık
|Konut Fiyat Endeksi (HPI) (Yıllık)
|2.8%
|Tem 2025
|3.6%
|Aylık
|Nationwide HPI (Aylık)
|-0.1%
|Ağu 2025
|0.5%
|Aylık
|Nationwide HPI (Yıllık)
|2.1%
|Ağu 2025
|2.4%
|Aylık
|RICS Konut Fiyat Dengesi
|N/D
|Ağu 2025
|-13.0%
|Aylık
|İngiltere Finans İpoteği Onayları
|38.779 K
|Ara 2018
|39.205 K
|Aylık