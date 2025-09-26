TakvimBölümler

Ekonomik Takvim

Ülkeler

Birleşik Krallık'ın ekonomik takvim ve göstergeleri

Genel bakış

Gösterge Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
GSYİH (Çeyreklik) 0.7% 1 Q 2025 0.1% Çeyreklik
İşsizlik Oranı 4.7% May 2025 4.6% Aylık
TÜFE (Aylık) 0.1% Tem 2025 0.3% Aylık
BoE Faiz Oranı Kararı 4.00% 4.25%
Ticaret Dengesi £​-22.244 B Tem 2025 £​-22.156 B Aylık

Ekonomik Takvim

Zaman,
Para birimi
Olay
Açıklanan
Beklenti
Önceki
2025.09.26 19:30, GBP, CFTC GBP Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Açıklanan: -2.0 K, Önceki: -6.6 K
2025.09.29 06:00, GBP, Nationwide HPI (Aylık), Beklenti: 0.1%, Önceki: -0.1%
2025.09.29 06:00, GBP, Nationwide HPI (Yıllık), Beklenti: 1.8%, Önceki: 2.1%
2025.09.29 08:30, GBP, BoE Tüketici Kredisi m/m, Beklenti: £​1.222 B, Önceki: £​1.622 B
2025.09.29 08:30, GBP, BoE M4 Para Arzı m/m, Beklenti: -0.4%, Önceki: 0.1%
2025.09.29 08:30, GBP, BoE Mortgage Onayları, Beklenti: 67.354 K, Önceki: 65.352 K
2025.09.29 08:30, GBP, BoE Mortgage Kredisi m/m, Beklenti: £​2.964 B, Önceki: £​4.522 B
2025.09.29 08:30, GBP, BoE Bireylere Net Kredilendirme m/m, Beklenti: £​7.106 B, Önceki: £​6.144 B
2025.09.29 12:00, GBP, BoE Vali Yardımcısı ve Bankacılık Ramsden Konuşması
2025.09.30 06:00, GBP, İş Yatırımı (Çeyreklik), Beklenti: 1.1%, Önceki: 3.9%
2025.09.30 06:00, GBP, İş Yatırımı (Yıllık), Beklenti: 3.4%, Önceki: 6.1%
2025.09.30 06:00, GBP, Cari Hesap, Beklenti: £​-21.796 B, Önceki: £​-18.099 B
2025.09.30 06:00, GBP, GSYİH (Çeyreklik), Beklenti: 0.7%, Önceki: 0.7%
2025.09.30 06:00, GBP, GSYİH (Yıllık), Beklenti: 1.3%, Önceki: 1.3%
2025.09.30 13:25, GBP, BoE PPK Üyesi Mann'in Konuşması
2025.10.01 08:30, GBP, S&P Global/CIPS İmalat PMI
2025.10.01 09:55, GBP, BoE PPK Üyesi Mann'in Konuşması
2025.10.02 09:30, GBP, 10 Yıllık Hazine Gilt İhalesi
2025.10.03 08:30, GBP, S&P Global/CIPS Hizmet PMI
2025.10.03 08:30, GBP, S&P Global/CIPS Bileşik PMI
2025.10.03 13:20, GBP, BoE Başkanı Bailey'in Konuşması
2025.10.03 19:30, GBP, CFTC GBP Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Önceki: -2.0 K
2025.10.06 08:00, GBP, Yeni Otomobil Ruhsatları (Aylık)
2025.10.06 08:00, GBP, Yeni Otomobil Ruhsatları (Yıllık)
2025.10.06 08:30, GBP, BoE Konut Payı Çekilmesi q/q, Beklenti: £​-8.283 B, Önceki: £​-3.256 B
2025.10.06 17:30, GBP, BoE Başkanı Bailey'in Konuşması

Ekonomik göstergeler

Piyasa Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
10 Yıllık Hazine Gilt İhalesi N/D 4.522%
30 Yıllık Hazine Gilt İhalesi 5.476% 5.104%
5 Yıllık Hazine Gilt İhalesi 4.095% 4.208%
CFTC GBP Ticari Olmayan Net Pozisyonlar -2.0 K 23 Eyl 2025 -6.6 K Haftalık
GSYİH Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
GSYİH (Aylık) 0.0% Tem 2025 0.4% Aylık
GSYİH (Yıllık) 1.3% 1 Q 2025 1.5% Çeyreklik
GSYİH (Çeyreklik) 0.7% 1 Q 2025 0.1% Çeyreklik
Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) (3 Aylık) 0.2% Tem 2025 0.3% Aylık
NIESR GSYİH tahmini 0.3% Ağu 2025 Aylık
İş Gücü Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
Ortalama Haftalık Kazanç, Düzenli Ödeme (Yıllık) 5.0% May 2025 5.3% Aylık
Ortalama Haftalık Kazanç, Toplam Ödeme (Yıllık) 5.0% May 2025 5.4% Aylık
İstihdam Değişimi 3 aylık 134 K May 2025 89 K Aylık
İş Gücü Verimliliği (Yıllık) -0.8% 4 Q 2024 -2.3% Çeyreklik
İş Gücü Verimliliği (Çeyreklik) 0.7% 4 Q 2024 -1.1% Çeyreklik
İşsizlik Hak Başvurusu Sayısındaki Değişim 25.9 K Haz 2025 15.3 K Aylık
İşsizlik Oranı 4.7% May 2025 4.6% Aylık
Fiyatlar Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
BoE Enflasyon Beklentileri 3.0% 2.7%
CPIH 138.5 Tem 2025 138.4 Aylık
CPIH (Aylık) 0.0% Tem 2025 0.3% Aylık
CPIH (Yıllık) 4.2% Tem 2025 4.1% Aylık
Perakende Fiyat Endeksi (Aylık) 0.4% Tem 2025 0.4% Aylık
Perakende Fiyat Endeksi (Yıllık) 4.8% Tem 2025 4.4% Aylık
TÜFE 139.0 Tem 2025 138.9 Aylık
TÜFE (Aylık) 0.1% Tem 2025 0.3% Aylık
TÜFE (Yıllık) 3.8% Tem 2025 3.6% Aylık
Çekirdek Perakende Fiyat Endeksi (Aylık) 0.4% Tem 2025 0.4% Aylık
Çekirdek Perakende Fiyat Endeksi (Yıllık) 4.7% Tem 2025 4.3% Aylık
Çekirdek TÜFE (Aylık) 0.2% Tem 2025 0.4% Aylık
Çekirdek TÜFE (Yıllık) 3.8% Tem 2025 3.7% Aylık
Çekirdek ÜFE Çıkışı (Aylık) 0.0% Ara 2024 0.0% Aylık
Çekirdek ÜFE Çıkışı (Yıllık) 1.5% Ara 2024 1.6% Aylık
ÜFE Girişi (Aylık) 0.1% Ara 2024 0.0% Aylık
ÜFE Girişi (Yıllık) -1.5% Ara 2024 -2.1% Aylık
ÜFE Çıkışı (Aylık) 0.1% Ara 2024 0.4% Aylık
ÜFE Çıkışı (Yıllık) 0.1% Ara 2024 -0.5% Aylık
Para Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
BoE Faiz Oranı Kararı 4.00% 4.25%
BoE Konut Payı Çekilmesi q/q £​-3.256 B 1 Q 2025 £​-13.463 B Çeyreklik
BoE M4 Para Arzı m/m 0.1% Tem 2025 0.3% Aylık
BoE MPC Oy Değişmeyen 7 0
BoE MPC Oy Kes 2 9
BoE MPC Oy Zammı 0 0
BoE QE Toplam £​875 B £​895 B
Ticaret Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
AB Dışı Ticaret Dengesi £​-10.158 B Tem 2025 £​-10.783 B Aylık
Cari Hesap £​-18.099 B 3 Q 2024 £​-24.002 B Çeyreklik
Ticaret Dengesi £​-22.244 B Tem 2025 £​-22.156 B Aylık
Hükümet Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
Kamu Sektörü Net Borçlanmaları £​17.686 B May 2025 £​20.052 B Aylık
Kamu Sektörü Net Nakit İhtiyacı £​20.936 B May 2025 £​9.284 B Aylık
İş Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
S&P Global/CIPS Bileşik PMI N/D Eyl 2025 53.5 Aylık
S&P Global/CIPS Hizmet PMI N/D Eyl 2025 54.2 Aylık
S&P Global/CIPS Tüm Sektör PMI 49.5 Eki 2019 48.8 Aylık
S&P Global/CIPS İmalat PMI N/D Eyl 2025 47.0 Aylık
S&P Global/CIPS İnşaat PMI 45.5 Ağu 2025 44.3 Aylık
Sanayi Üretimi (Aylık) -0.9% Tem 2025 0.7% Aylık
Sanayi Üretimi (Yıllık) 0.1% Tem 2025 0.2% Aylık
Yeni Otomobil Ruhsatları (Aylık) N/D Ağu 2025 Aylık
Yeni Otomobil Ruhsatları (Yıllık) N/D Ağu 2025 Aylık
İmalat Üretimi (Aylık) -1.3% Tem 2025 0.5% Aylık
İmalat Üretimi (Yıllık) 0.2% Tem 2025 0.0% Aylık
İnşaat Sektörü Hacmi (Aylık) 0.2% Tem 2025 0.3% Aylık
İnşaat Sektörü Hacmi (Yıllık) 2.4% Tem 2025 1.5% Aylık
İş Yatırımı (Yıllık) 6.1% 1 Q 2025 -0.7% Çeyreklik
İş Yatırımı (Çeyreklik) 3.9% 1 Q 2025 -3.2% Çeyreklik
Tüketici Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
BRC Perakende Satışlar y/y 6.5% Ara 2022 4.1% Aylık
BoE Bireylere Net Kredilendirme m/m £​6.144 B Tem 2025 £​6.861 B Aylık
BoE Tüketici Kredisi m/m £​1.622 B Tem 2025 £​1.471 B Aylık
GfK Tüketici Güveni N/D Eyl 2025 -17 Aylık
Hizmetler Endeksi 0.4% Tem 2025 0.4% Aylık
Perakende Satışlar (Aylık) 0.6% Tem 2025 0.3% Aylık
Perakende Satışlar (Yıllık) 1.1% Tem 2025 0.9% Aylık
Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) 0.5% Tem 2025 0.6% Aylık
Çekirdek Perakende Satışlar (Yıllık) 1.3% Tem 2025 1.3% Aylık
Konut Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
BoE Mortgage Kredisi m/m £​4.522 B Tem 2025 £​5.389 B Aylık
BoE Mortgage Onayları 65.352 K Tem 2025 64.571 K Aylık
Halifax HPI m/m 0.3% Ağu 2025 0.4% Aylık
Halifax HPI y/y 2.2% Ağu 2025 2.5% Aylık
Konut Fiyat Endeksi (HPI) (Yıllık) 2.8% Tem 2025 3.6% Aylık
Nationwide HPI (Aylık) -0.1% Ağu 2025 0.5% Aylık
Nationwide HPI (Yıllık) 2.1% Ağu 2025 2.4% Aylık
RICS Konut Fiyat Dengesi N/D Ağu 2025 -13.0% Aylık
İngiltere Finans İpoteği Onayları 38.779 K Ara 2018 39.205 K Aylık