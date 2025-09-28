Ekonomik Takvim
Japonya Sanayi Üretimi (Yıllık) (Japan Industrial Production y/y)
|Düşük
|-0.4%
|-0.9%
|
-0.9%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|0.7%
|
-0.4%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Sanayi Üretimi (Yıllık), söz konusu aydaki Japon sanayi sektöründeki üretim hacminin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini yansıtır. Rapor, sanayi, madencilik ve enerji dahil olmak üzere Japonya'nın tüm üretim sektörlerine ilişkin verileri içerir.
Endeks, sanayi ürünlerinin yurt içi üretim tesislerinde üretimini, teslimatını ve stoklanmasını kapsar ve ayrıca endüstriyel ekipman üretiminin mevcut durumunu ve çeşitli ekipmanların üretim kapasitesindeki eğilimleri yansıtır.
Japonya'nın GSYİH'sı büyük ölçüde imal edilmiş mal ihracatına bağlı olduğundan, sanayi üretimi Japonya ekonomisinin temel göstergelerinden biridir. Üretim planlarını iki ay önceden bilmek Japonya'daki üretim eğilimleri hakkında fikir verir.
Gösterge değerinin beklenen değerin üzerinde olması yen fiyatlarını olumlu olarak etkileyebilir.
Analistler, ülke genelindeki üretimi kapsadığı ve yüksek verimliliğe sahip olduğu için göstergeyi yakından takip eder. Bununla birlikte, Japon yeni, yurt içi göstergelerden ziyade dış göstergelerden daha fazla etkilenme eğilimindedir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Japonya Sanayi Üretimi (Yıllık) (Japan Industrial Production y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
