Challenger Amerika Birleşik Devletleri İşten Çıkarma Sayısı (Yıllık) (Challenger United Sates Job Cuts y/y)

Amerika Birleşik Devletleri
USD, ABD doları
Challenger, Gray & Christmas
İş Gücü
Challenger İşten Çıkarmalar (Yıllık), söz konusu ay boyunca işverenlerin bildirdiği toplam işten çıkarma sayısının bir önceki yılın aynı ayına kıyasla değişimini yansıtır. Gösterge, iş gücü piyasası durumunun değerlendirilmesini sağlar. Beklenenden daha yüksek bir değer ABD doları için olumsuz olarak görülürken, daha düşük değerler olumlu olarak görülmektedir.

"Challenger Amerika Birleşik Devletleri İşten Çıkarma Sayısı (Yıllık) (Challenger United Sates Job Cuts y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
N/D
Tem 2025
N/D
-68.3%
-1.6%
Haz 2025
-1.6%
69.2%
47.0%
May 2025
47.0%
68.1%
62.7%
Nis 2025
62.7%
125.3%
204.8%
Mar 2025
204.8%
68.6%
103.2%
Şub 2025
103.2%
1.0%
-39.5%
Oca 2025
-39.5%
28.0%
11.4%
Ara 2024
11.4%
30.8%
26.8%
Kas 2024
26.8%
33.4%
50.9%
Eki 2024
50.9%
30.2%
53.4%
Eyl 2024
53.4%
22.1%
1.0%
Ağu 2024
1.0%
46.8%
9.2%
Tem 2024
9.2%
-131.4%
19.8%
Haz 2024
19.8%
-133.6%
-20.3%
May 2024
-20.3%
6.5%
-3.3%
Nis 2024
-3.3%
-47.9%
0.7%
Mar 2024
0.7%
-51.1%
8.8%
Şub 2024
8.8%
-116.3%
-20.0%
Oca 2024
-20.0%
-59.0%
-20.2%
Ara 2023
-20.2%
158.1%
-40.8%
Kas 2023
-40.8%
195.9%
8.8%
Eki 2023
8.8%
58.2%
Eyl 2023
58.2%
225.3%
266.9%
Ağu 2023
266.9%
-8.2%
Tem 2023
-8.2%
230.0%
25.2%
Haz 2023
25.2%
248.6%
286.7%
May 2023
286.7%
227.2%
175.9%
Nis 2023
175.9%
200.2%
319.4%
Mar 2023
319.4%
148.0%
410.1%
Şub 2023
410.1%
94.1%
440.0%
Oca 2023
440.0%
56.4%
129.1%
Ara 2022
129.1%
34.0%
416.5%
Kas 2022
416.5%
12.2%
48.3%
Eki 2022
48.3%
1.9%
67.6%
Eyl 2022
67.6%
-9.7%
30.3%
Ağu 2022
30.3%
-20.8%
36.3%
Tem 2022
36.3%
-31.5%
58.8%
Haz 2022
58.8%
-40.9%
-15.8%
May 2022
-15.8%
-47.2%
6.0%
Nis 2022
6.0%
-53.0%
-30.1%
Mar 2022
-30.1%
-56.7%
-55.9%
Şub 2022
-55.9%
-55.4%
-76.0%
Oca 2022
-76.0%
-60.2%
-75.3%
Ara 2021
-75.3%
-60.6%
-77.0%
Kas 2021
-77.0%
-58.9%
-71.7%
Eki 2021
-71.7%
-53.8%
-84.9%
Eyl 2021
-84.9%
-43.3%
-86.4%
Ağu 2021
-86.4%
-27.4%
-92.8%
Tem 2021
-92.8%
-6.5%
-88.0%
12345
Kod