RBI Para ve Kredi Raporu, Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilen yeni gelişmeler ve önemli finansal girişimler hakkında halkı bilgilendirmeyi amaçlayan aylık bir yayındır. Rapor, RBI'ın resmi web sitesinde yayınlanır.

Rapor, döviz piyasasındaki durum, ulusal para birimi üzerindeki kontrol tedbirleri, finansal piyasa yönetimi, bankacılık dışı düzenlemeler, ödeme sistemleri ve borç analizi gibi farklı konuları kapsayan çeşitli alt bölümlerden oluşur.

Rapor, ekonomik durumda bir iyileşmeye ve bankanın ülkenin mali durumuna ilişkin iyimserliğine işaret eden veriler içeriyorsa, raporun yayınlanması Hindistan rupisi fiyatları üzerinde olumlu bir etki oluşturabilir.