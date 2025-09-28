Ekonomik Takvim
Avrupa Birliği İş Ortamı Endeksi (European Union Business Climate Indicator)
|Düşük
|-0.72
|-0.68
|
-0.71
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|-0.71
|
-0.72
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
İş Ortamı Endeksi (BCI), her ay Euro bölgesindeki imalat sektörünün gelişimi için koşulları değerlendirir. Gösterge, önde gelen sanayi temsilcileri arasında yapılan anketlerin verilerine dayanan faktör analizi temelinde hesaplanır. Euro bölgesi için örneklem büyüklüğü, euro bölgesindeki imalat sanayinin tüm sektörlerini temsil eden yaklaşık 20 bin şirkettir. Ülke başına şirket sayısı, ilgili ülkenin euro bölgesi ekonomisine katkısına göre belirlenir.
Üç değer üzerinden hesaplanan Sanayi Güven Endeksinden farklı olarak BCI, beş değişken kullanılarak hesaplanır. Hesaplama, üretim hacimleri, iç tüketim ve ihracat için olan yeni siparişlerin sayısı, son üç aya ait stoklar ve üretim hacmi beklentilerine ilişkin anketin sonuçlarına dayanır.
Katılımcılardan yukarıdaki değişkenler için göreceli değerlendirme yapmaları istenir: durum iyileşti mi?, kötüleşti mi? veya değişmediği mi?.
İş Ortamı Endeksi, euro bölgesindeki imalat sektörünün gelişiminin bir göstergesidir. Genelleştirilmiş doğası gereği, euro bölgesindeki iş koşullarının göreceli bir resmini yansıtır. Ekonomistler, bu endeksi ekonomik kalkınmanın bileşik göstergelerinden biri olarak görür. BCI'da artış, imalat sektörü koşullarında gelişmeye işaret eder ve üretimin öncü göstergesi olarak hizmet eder. Yatırımcılar, endeks artışını yatırımı artırmak için bir sinyal olarak yorumlar. Endeksteki değişimler genellikle euro fiyatları üzerinde zayıf ve kısa vadeli bir etkiye sahiptir. Ancak endeks grafiğindeki keskin hareketler genellikle değişen ekonomik koşulların ciddi bir göstergesi olarak görülür.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Avrupa Birliği İş Ortamı Endeksi (European Union Business Climate Indicator)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
