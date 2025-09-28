İşsizlik Oranı, halihazırda işsiz olanların toplam sivil iş gücüne oranını yansıtır. Çalışan kimseler, söz konusu dönem süresince en az bir saat boyunca herhangi bir ücretli işte çalışan 15 ila 74 yaşları arasındaki kişiler olarak nitelendirilir.

İşsizlik oranı, sosyal ve ekonomik açıdan önemli bir göstergedir. İşsizliğin artması, bireylerin gelirlerinde bir azalmaya ve dolayısıyla tüketici faaliyetinde bir azalmaya yol açmaktadır. Aynı zamanda hükümet bütçesi üzerindeki baskıyı da arttırmaktadır. Bu nedenle, beklenenden daha yüksek bir değer Norveç ekonomisi ve NOK fiyatları için olumsuz olarak görülmektedir.

Son değerler: