Avustralya Merkez Bankası (RBA) Kırpılmış Ortalama Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Çeyreklik), söz konusu çeyrekteki mal ve hizmet fiyatlarının ağırlıklı ortalamasının bir önceki çeyreğe göre yüzde olarak değişimini yansıtır. En küçük fiyat değişim değerine sahip tüketici sepeti elemanlarının %15'i ve en büyük fiyat değişim değerine sahip tüketici sepeti elemanlarının %15'i endeks hesaplamasından hariç tutulur. Kalan küme üzerinden tüketici enflasyonu değerlendirilir.

Bu, çekirdek enflasyonu değerlendirmeye yönelik alternatif yaklaşımlardan biridir. İlgili "kırpma"nın gerekçesi, belirli malların fiyatlarında bazen çok büyük veya çok küçük değişimlerin olmasıdır. Bu, tüm fiyat değişimlerinin genel ortalaması üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Ancak bu tür değişimler, diğer mal ve hizmetlerin fiyat değişimlerini yansıtmaz. Ayrıca TÜFE sepetinde çok yüksek ağırlıklara sahip harcama kalemleri ortalama değerlere volatilite katabilir. Yukarıdaki tüm nedenlerle, bu tür "gürültü" oluşturan elemanlar hesaplanan örneklemden hariç tutulur.

TÜFE hesaplamasındaki bu değişiklik, Avustralya Merkez Bankası tarafından önerildi. RBA'nın yönetim konseyinin tüketici enflasyonunu en objektif şekilde değerlendirmesine ihtiyacı vardır. Kırpılmış ortalama TÜFE, RBA'nın faiz oranı değişikliğindeki ana faktörlerden biri olarak kabul edilen tüketici enflasyonudur.

Kırpılmış ortalama TÜFE'deki artış, Avustralya doları fiyatları üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir.

