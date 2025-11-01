Ekonomik Takvim
Amerika Birleşik Devletleri Çalışanlara Yapılan Ek Ödemeler (Çeyreklik) (United States Employment Benefits q/q)
|Düşük
|N/D
|1.0%
|
0.7%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Çalışanlara Sağlanan Faydalar q/q, bir önceki çeyreğe göre, bazı ücretlere ek olarak, ABD'li çalianlarin tarafindan alinan miktarlarda degisiklikler gösterir. Gösterge hesaplaması 18 tür ödeme şeklini dikkate alır. İstihdam Yararları, yıllık izin, hastalık izni, fazla mesai ücreti, sigorta yardımı, uzun vadeli maluliyet sigortası, emeklilik ve tasarruf katkısı, sosyal güvenlik vb.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Amerika Birleşik Devletleri Çalışanlara Yapılan Ek Ödemeler (Çeyreklik) (United States Employment Benefits q/q)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
