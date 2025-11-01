TakvimBölümler

Amerika Birleşik Devletleri Çalışanlara Yapılan Ek Ödemeler (Çeyreklik) (United States Employment Benefits q/q)

Amerika Birleşik Devletleri
USD, ABD doları
İş Gücü İstatistikleri Bürosu (Bureau of Labor Statistics)
İş Gücü
Düşük N/D 1.0%
0.7%
Çalışanlara Sağlanan Faydalar q/q, bir önceki çeyreğe göre, bazı ücretlere ek olarak, ABD'li çalianlarin tarafindan alinan miktarlarda degisiklikler gösterir. Gösterge hesaplaması 18 tür ödeme şeklini dikkate alır. İstihdam Yararları, yıllık izin, hastalık izni, fazla mesai ücreti, sigorta yardımı, uzun vadeli maluliyet sigortası, emeklilik ve tasarruf katkısı, sosyal güvenlik vb.

"Amerika Birleşik Devletleri Çalışanlara Yapılan Ek Ödemeler (Çeyreklik) (United States Employment Benefits q/q)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3 Q 2025
N/D
1.0%
0.7%
2 Q 2025
0.7%
1.0%
1.2%
1 Q 2025
1.2%
0.8%
0.8%
4 Q 2024
0.8%
1.1%
0.8%
3 Q 2024
0.8%
1.1%
1.0%
2 Q 2024
1.0%
1.1%
1.1%
1 Q 2024
1.1%
1.1%
0.7%
4 Q 2023
0.7%
1.1%
0.9%
3 Q 2023
0.9%
1.2%
0.9%
2 Q 2023
0.9%
1.3%
1.2%
1 Q 2023
1.2%
0.9%
1.0%
4 Q 2022
0.8%
1.1%
1.0%
3 Q 2022
1.0%
1.4%
1.2%
2 Q 2022
1.2%
1.8%
1.8%
1 Q 2022
1.8%
0.7%
0.9%
4 Q 2021
0.9%
0.7%
0.9%
3 Q 2021
0.9%
0.6%
0.4%
2 Q 2021
0.4%
0.6%
0.6%
1 Q 2021
0.6%
0.7%
0.6%
4 Q 2020
0.6%
0.6%
0.6%
3 Q 2020
0.6%
0.6%
0.8%
2 Q 2020
0.8%
0.5%
0.4%
1 Q 2020
0.4%
0.5%
0.6%
4 Q 2019
0.5%
0.7%
0.6%
3 Q 2019
0.6%
0.7%
0.5%
2 Q 2019
0.5%
0.7%
0.7%
1 Q 2019
0.7%
1.2%
0.7%
4 Q 2018
0.7%
0.8%
0.4%
3 Q 2018
0.4%
0.8%
0.9%
2 Q 2018
0.9%
1.0%
0.7%
1 Q 2018
0.7%
1.0%
0.5%
4 Q 2017
0.5%
0.7%
0.8%
3 Q 2017
0.8%
0.7%
0.6%
2 Q 2017
0.6%
0.7%
1 Q 2017
0.7%
0.5%
4 Q 2016
0.4%
0.7%
3 Q 2016
0.7%
0.5%
2 Q 2016
0.5%
0.5%
1 Q 2016
0.5%
0.6%
4 Q 2015
0.7%
0.5%
3 Q 2015
0.5%
0.1%
2 Q 2015
0.1%
0.6%
1 Q 2015
0.6%
0.6%
4 Q 2014
0.6%
0.6%
3 Q 2014
0.6%
