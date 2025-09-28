TakvimBölümler

Ekonomik Takvim

Ülkeler

S&P Global Amerika Birleşik Devletleri İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (S&P Global United States Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

Ülke:
Amerika Birleşik Devletleri
USD, ABD doları
Kaynak:
S&P Global
Sektör:
İş
Yüksek 53.0 51.6
49.5
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
52.8
53.0
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
  • Genel bakış
  • Grafik
  • Geçmiş
  • Widget

Markit Manufacturing PMI, belirtilen ayda ABD sanayi sektöründe iş koşullarındaki değişikliklerin bir göstergesidir. Gösterge, imalat sektörünün özel şirketlerinde çalışan satın alma yöneticilerinin aylık anketlerine dayanmaktadır. Araştırma beş ana parametreyi ele almaktadır: üretim, yeni siparişler, tedarikçi teslimatları, stok seviyeleri ve istihdam ortamı.

Endeks, imalat sektöründe iş yapma koşullarını yansıtmaktadır.

50'nin üzerindeki değerler ABD doları teklifleri üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"S&P Global Amerika Birleşik Devletleri İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (S&P Global United States Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
53.0
51.6
49.5
Tem 2025
49.5
51.9
52.9
Haz 2025
52.9
49.8
52.0
May 2025
52.0
49.3
50.2
Nis 2025
50.2
51.0
49.8
Mar 2025
49.8
52.6
52.7
Şub 2025
52.7
51.9
51.2
Oca 2025
51.2
51.9
49.4
Ara 2024
49.4
50.5
49.7
Kas 2024
49.7
46.9
48.5
Eki 2024
48.5
45.4
47.3
Eyl 2024
47.3
47.5
47.9
Ağu 2024
47.9
50.5
49.6
Tem 2024
49.6
51.8
51.6
Haz 2024
51.6
50.1
51.3
May 2024
51.3
51.7
50.0
Nis 2024
50.0
49.8
51.9
Mar 2024
51.9
50.8
52.2
Şub 2024
52.2
49.3
50.7
Oca 2024
50.7
48.7
47.9
Ara 2023
47.9
48.2
48.2
Ara 2023 başlangıç
48.2
49.7
49.4
Kas 2023
49.4
49.4
49.4
Kas 2023 başlangıç
49.4
50.0
Eki 2023
50.0
50.0
50.0
Eki 2023 başlangıç
50.0
48.4
49.8
Eyl 2023
49.8
48.9
48.9
Eyl 2023 başlangıç
48.9
48.1
47.9
Ağu 2023
47.9
47.0
47.0
Ağu 2023 başlangıç
47.0
50.3
49.0
Tem 2023
49.0
49.0
49.0
Tem 2023 başlangıç
49.0
45.4
46.3
Haz 2023
46.3
46.3
46.3
Haz 2023 başlangıç
46.3
47.9
48.4
May 2023
48.4
48.5
48.5
May 2023 başlangıç
48.5
50.0
50.2
Nis 2023
50.2
50.4
50.4
Nis 2023 başlangıç
50.4
48.7
49.2
Mar 2023
49.2
49.3
49.3
Mar 2023 başlangıç
49.3
47.8
47.3
Şub 2023
47.3
47.8
47.8
Şub 2023 başlangıç
47.8
46.8
46.9
Oca 2023
46.9
46.8
46.8
Oca 2023 başlangıç
46.8
46.1
46.2
Ara 2022
46.2
46.2
46.2
Ara 2022 başlangıç
46.2
47.6
47.7
Kas 2022
47.7
47.6
47.6
Kas 2022 başlangıç
47.6
50.1
50.4
Eki 2022
50.4
49.9
49.9
Eki 2022 başlangıç
49.9
51.9
52.0
1234567
Raporu dışa aktar

Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı

Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.

Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

İndir
MQL5 Algo Trading Community
Widget tipi
Dil
Renk teması
Tarih biçimi
Boyut
×
Görüntüleme bilgisi
Varsayılan takvim periyodu
Kod