Ekonomik Takvim
İsveç M3 Para Arzı (Yıllık) (Sweden M3 Money Supply y/y)
|Düşük
|N/D
|
4.4%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
İsveç M3 Para Arzı (Yıllık), söz konusu aydaki ülke ekonomisinde dolaşımda olan tüm para arzı miktarının bir önceki yılın aynı ayına kıyasla değişimini yüzde olarak gösterir. Genel olarak, M3 para arzı ile enflasyon, ekonomik büyüme ve gelir arasında pozitif bir ilişki olduğu varsayılmaktadır. Bu nedenle M3'teki bir artış SEK fiyatları üzerinde olumlu bir etki oluşturabilir.
Son değerler:
açıklanan veri
"İsveç M3 Para Arzı (Yıllık) (Sweden M3 Money Supply y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.
Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı
Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.
Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.
WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın