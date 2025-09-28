Hizmet Sektörü Güven Endeksi, euro bölgesinin hizmet sektöründeki iş koşullarına ilişkin görüşleri yansıtır. Endeks, hizmet sektöründeki en büyük şirketlerin katıldığı aylık ankete dayalı olarak hesaplanır. Veriler mevsimsel olarak ayarlanmıştır.

Euro bölgesi için örneklem büyüklüğü, euro bölgesindeki hizmet sanayinin tüm sektörlerini temsil eden yaklaşık 18 bin şirkettir. Ülke başına şirket sayısı, ilgili ülkenin euro bölgesi ekonomisine katkısına göre belirlenir.

Yöneticiler, son üç aydaki iş koşullarıyla ilgili soruları yanıtlamaları ve gelecek çeyrek için beklenen iş koşullarını ve çıktı fiyatlarını sunmaları adına ankete tabi tutulur. Endeks, sorulara verilen anket cevaplarının (üç göreceli cevabın değerleri vardır) aritmetik ortalaması olarak hesaplanır:

son üç aydaki iş koşulları hakkında (iyileşti mi?, kötüleşti mi? veya değişmedi mi?);

son üç ayda sağladıkları hizmetlere olan talep hakkında (talep arttı mı?, azaldı mı? veya değişmedi mi?);

gelecek üç ay içinde sağlayacakları hizmetlere yönelik bekledikleri talep hakkında (talep artacak mı?, azalacak mı? veya aynı seviyede kalacak mı?).

Katılımcılardan, mutlak değişkenler yerine yukarıdaki değişkenleri göreceli olarak değerlendirmeleri istenir.

Genelleştirilmiş doğası gereği, Euro bölgesindeki iş koşullarının göreceli bir resmini yansıtır. Ekonomistler, bu endeksi ekonomik kalkınmanın bileşik göstergelerinden biri olarak görür. Gösterge artışı, hizmet sektörü koşullarında gelişmeye işaret eder ve ekonomik kalkınmanın öncü göstergesi olarak hizmet eder. Yatırımcılar, endeks artışını ilgili şirketlere yatırımı artırmak için bir sinyal olarak yorumlar.

Endeksteki değişimler genellikle euro fiyatları üzerinde zayıf ve kısa vadeli bir etkiye sahiptir. Ancak endeks grafiğindeki keskin hareketler, değişen ekonomik koşulların ciddi bir göstergesi olarak görülebilir.

Son değerler: