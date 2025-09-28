TakvimBölümler

Avrupa Birliği Hizmet Sektörü Güven Endeksi (European Union Services Sentiment Indicator)

Avrupa Birliği
EUR, Euro
Avrupa Komisyonu (European Commission)
İş
Hizmet Sektörü Güven Endeksi, euro bölgesinin hizmet sektöründeki iş koşullarına ilişkin görüşleri yansıtır. Endeks, hizmet sektöründeki en büyük şirketlerin katıldığı aylık ankete dayalı olarak hesaplanır. Veriler mevsimsel olarak ayarlanmıştır.

Euro bölgesi için örneklem büyüklüğü, euro bölgesindeki hizmet sanayinin tüm sektörlerini temsil eden yaklaşık 18 bin şirkettir. Ülke başına şirket sayısı, ilgili ülkenin euro bölgesi ekonomisine katkısına göre belirlenir.

Yöneticiler, son üç aydaki iş koşullarıyla ilgili soruları yanıtlamaları ve gelecek çeyrek için beklenen iş koşullarını ve çıktı fiyatlarını sunmaları adına ankete tabi tutulur. Endeks, sorulara verilen anket cevaplarının (üç göreceli cevabın değerleri vardır) aritmetik ortalaması olarak hesaplanır:

  • son üç aydaki iş koşulları hakkında (iyileşti mi?, kötüleşti mi? veya değişmedi mi?);
  • son üç ayda sağladıkları hizmetlere olan talep hakkında (talep arttı mı?, azaldı mı? veya değişmedi mi?);
  • gelecek üç ay içinde sağlayacakları hizmetlere yönelik bekledikleri talep hakkında (talep artacak mı?, azalacak mı? veya aynı seviyede kalacak mı?).

Katılımcılardan, mutlak değişkenler yerine yukarıdaki değişkenleri göreceli olarak değerlendirmeleri istenir.

Genelleştirilmiş doğası gereği, Euro bölgesindeki iş koşullarının göreceli bir resmini yansıtır. Ekonomistler, bu endeksi ekonomik kalkınmanın bileşik göstergelerinden biri olarak görür. Gösterge artışı, hizmet sektörü koşullarında gelişmeye işaret eder ve ekonomik kalkınmanın öncü göstergesi olarak hizmet eder. Yatırımcılar, endeks artışını ilgili şirketlere yatırımı artırmak için bir sinyal olarak yorumlar.

Endeksteki değişimler genellikle euro fiyatları üzerinde zayıf ve kısa vadeli bir etkiye sahiptir. Ancak endeks grafiğindeki keskin hareketler, değişen ekonomik koşulların ciddi bir göstergesi olarak görülebilir.

Ağu 2025
3.6
4.3
4.1
Tem 2025
4.1
2.2
3.1
Haz 2025
2.9
4.0
1.8
May 2025
1.5
2.4
1.6
Nis 2025
1.4
3.4
2.2
Mar 2025
2.4
5.8
5.1
Şub 2025
6.2
6.0
6.7
Oca 2025
6.6
6.0
5.7
Ara 2024
5.9
6.5
5.3
Kas 2024
5.3
7.0
6.8
Eki 2024
7.1
5.3
7.1
Eyl 2024
6.7
4.7
6.4
Ağu 2024
6.3
4.3
5.0
Tem 2024
4.8
8.3
6.2
Haz 2024
6.5
5.2
6.8
May 2024
6.5
3.7
6.1
Nis 2024
6.0
4.5
6.4
Mar 2024
6.3
5.6
6.0
Şub 2024
6.0
5.7
8.4
Oca 2024
8.8
5.8
8.4
Ara 2023
8.4
4.7
5.5
Kas 2023
4.9
4.3
4.6
Eki 2023
4.5
4.0
4.1
Eyl 2023
4.0
4.8
4.3
Ağu 2023
3.9
5.7
5.4
Tem 2023
5.7
6.4
5.9
Haz 2023
5.7
8.8
7.1
May 2023
7.0
10.0
9.9
Nis 2023
10.5
9.5
9.6
Mar 2023
9.4
10.1
9.5
Şub 2023
9.5
8.5
10.4
Oca 2023
10.7
4.3
7.7
Ara 2022
6.3
2.1
3.1
Kas 2022
2.3
3.4
2.1
Eki 2022
1.8
6.8
4.4
Eyl 2022
4.9
9.7
8.1
Ağu 2022
8.7
12.8
10.4
Tem 2022
10.7
14.5
14.1
Haz 2022
14.8
13.9
14.1
May 2022
14.0
14.0
13.6
Nis 2022
13.5
13.8
13.6
Mar 2022
14.4
11.1
12.9
Şub 2022
13.0
10.2
9.1
Oca 2022
9.1
14.9
10.9
Ara 2021
11.2
18.6
18.3
Kas 2021
18.4
16.9
18.0
Eki 2021
18.2
16.1
15.2
Eyl 2021
15.1
18.3
16.8
Ağu 2021
16.8
18.9
18.9
Tem 2021
19.3
14.8
17.9
