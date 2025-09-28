TakvimBölümler

MNI Chicago İş Koşulları (MNI Chicago Business Barometer)

Ülke:
Amerika Birleşik Devletleri
USD, ABD doları
Kaynak:
MNI
Sektör:
İş
Yüksek 41.5 42.5
47.1
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
45.8
41.5
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
MNI Chicago Business Barometer, Chicago'daki iş ortamını belirtilen ayda yansıtır. Chicago'nun imalat sektöründeki satın alma yöneticileri anketine dayanır ve siparişlerin durumu, ürün fiyatları ve stoklar hakkındaki verileri toplar.

Endeks, Chicago bölgesindeki sadece çalışma koşullarını hesaba katsa da, verileri ortak Amerikan endeksleriyle açık bir şekilde ilişkilidir.

50'nin üzerindeki değerler ABD doları fiyatlarını olumlu etkileyebilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"MNI Chicago İş Koşulları (MNI Chicago Business Barometer)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
41.5
42.5
47.1
Tem 2025
47.1
42.4
40.4
Haz 2025
40.4
42.6
40.5
May 2025
40.5
46.2
44.6
Nis 2025
44.6
53.1
47.6
Mar 2025
47.6
40.3
45.5
Şub 2025
45.5
43.4
39.5
Oca 2025
39.5
41.8
36.9
Ara 2024
36.9
39.2
40.2
Kas 2024
40.2
37.4
41.6
Eki 2024
41.6
42.6
46.6
Eyl 2024
46.6
44.4
46.1
Ağu 2024
46.1
44.2
45.3
Tem 2024
45.3
44.2
47.4
Haz 2024
47.4
42.3
35.4
May 2024
35.4
45.6
37.9
Nis 2024
37.9
48.3
41.4
Mar 2024
41.4
50.2
44.0
Şub 2024
44.0
51.2
46.0
Oca 2024
46.0
47.4
46.9
Ara 2023
46.9
49.9
55.8
Kas 2023
55.8
43.9
44.0
Eki 2023
44.0
46.4
44.1
Eyl 2023
44.1
45.8
48.7
Ağu 2023
48.7
42.1
42.8
Tem 2023
42.8
40.9
41.5
Haz 2023
41.5
44.5
40.4
May 2023
40.4
46.2
48.6
Nis 2023
48.6
43.7
43.8
Mar 2023
43.8
43.9
43.6
Şub 2023
43.6
44.6
44.3
Oca 2023
44.3
41.0
44.9
Ara 2022
44.9
41.2
37.2
Kas 2022
37.2
45.4
45.2
Eki 2022
45.2
48.9
45.7
Eyl 2022
45.7
52.2
52.2
Ağu 2022
52.2
54.1
52.1
Tem 2022
52.1
58.2
56.0
Haz 2022
56.0
58.5
60.3
May 2022
60.3
59.7
56.4
Nis 2022
56.4
59.7
62.9
Mar 2022
62.9
60.8
56.3
Şub 2022
56.3
64.3
65.2
Oca 2022
65.2
62.6
64.3
Ara 2021
63.1
65.2
61.8
Kas 2021
61.8
66.8
68.4
Eki 2021
68.4
65.9
64.7
Eyl 2021
64.7
70.3
66.8
Ağu 2021
66.8
70.1
73.4
Tem 2021
73.4
70.9
66.1
