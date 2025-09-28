Ekonomik Takvim
MNI Chicago İş Koşulları (MNI Chicago Business Barometer)
|Yüksek
|41.5
|42.5
|
47.1
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|45.8
|
41.5
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
MNI Chicago Business Barometer, Chicago'daki iş ortamını belirtilen ayda yansıtır. Chicago'nun imalat sektöründeki satın alma yöneticileri anketine dayanır ve siparişlerin durumu, ürün fiyatları ve stoklar hakkındaki verileri toplar.
Endeks, Chicago bölgesindeki sadece çalışma koşullarını hesaba katsa da, verileri ortak Amerikan endeksleriyle açık bir şekilde ilişkilidir.
50'nin üzerindeki değerler ABD doları fiyatlarını olumlu etkileyebilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"MNI Chicago İş Koşulları (MNI Chicago Business Barometer)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı
Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.
Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.
WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın