BoJ Basın Toplantısı, BoJ ile halk arasındaki bilgi etkileşiminin ana biçimidir. Basın toplantıları sırasında, Japonya Merkez Bankası Başkanı veya Başkan Yardımcısı, para politikasına ilişkin kararları açıklar, ekonomik gelişme beklentilerine ilişkin görüşlerini belirtir ve soruları yanıtlar.

Japonya Merkez Bankası bir hükümet yönetim organı olmamasına rağmen, para politikası idari bir kategori olarak kabul edilir.

Basın toplantısında para politikasında iyileşmeye işaret eden açıklamalar varsa, toplantı yen fiyatları üzerinde kısa vadeli olumlu bir etki oluşturabilir.

Basın toplantılarında, Japonya Merkez Bankası, faiz oranı konusundaki son kararı etkileyen faktörleri, genel ekonomik görünümü, enflasyonu inceler ve ayrıca para politikasına ilişkin gelecekteki alınabilecek kararları analiz eder. Toplantı konuları arasında ekonominin görünümü, enflasyon ve politika faizlerindeki değişiklikler yer alır.

Japonya Merkez Bankası Para Politikası Toplantısının Açıklaması genellikle saat 11:00'de yayınlanır. Ancak önemli duyurular veya politika değişiklikleri bekleniyorsa saat 12:30'a ertelenebilir.