Avrupa Birliği Enerji ve İşlenmemiş Gıda Harici Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (European Union Consumer Price Index (CPI) excl. Energy and Unprocessed Food y/y)

Ülke:
Avrupa Birliği
EUR, Euro
Kaynak:
Eurostat
Sektör:
Fiyatlar
Düşük 2.3% 2.3%
2.3%
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
2.2%
2.3%
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
Enerji ve İşlenmemiş Gıda Harici Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık), söz konusu aydaki mal ve hizmet sepetinin fiyatlarının bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini yansıtır.

TÜFE, fiyatlardaki değişimi, hanehalkı, yani nihai mal ve hizmet tüketicileri perspektifinden yansıtır. Endeks hesaplaması şu mal ve hizmet kategorilerini içerir: giyim, konut, konut hizmetleri, sağlık, ulaşım, iletişim, eğlence ve kültür, eğitim, otel ve restoranlar ve "çeşitli". Bu TÜFE türü, fiyatları aynı ay içinde büyük dalgalanma gösterebilen enerji ve işlenmemiş gıdaları içermez.

TÜFE, euro bölgesindeki her ülke için ayrı ayrı hesaplanır. Ardından Eurostat, elde edilen verileri, onaylanmış metodolojiye göre Harmonize Tüketici Fiyat Endeksinde (HICP) birleştirir. Endeks, mevsimsellik olarak ayarlama yapılmamış orijinal fiyatların örneklemine dayalı olarak hesaplanır.

TÜFE, enflasyonu değerlendirmek adına kilit bir göstergedir ve bankalar tarafından gelecekteki faiz oranı kararları ve diğer para politikası tedbirleri için bir ölçüt olarak kullanılır. ECB, harmonize tüketici fiyat endeksindeki yıllık değişime dayalı olarak fiyat istikrarını belirler. TÜFE, Avrupa Merkez Bankasının hedef enflasyon seviyesinde tutulduğu sürece, endeksin euro fiyatları üzerindeki etkisi genellikle önemli değildir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Avrupa Birliği Enerji ve İşlenmemiş Gıda Harici Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (European Union Consumer Price Index (CPI) excl. Energy and Unprocessed Food y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
2.3%
2.3%
2.3%
Ağu 2025 başlangıç
2.3%
2.3%
2.4%
Tem 2025
2.4%
2.4%
2.4%
Tem 2025 başlangıç
2.4%
2.3%
2.4%
Haz 2025
2.4%
2.4%
2.4%
Haz 2025 başlangıç
2.4%
2.4%
2.4%
May 2025
2.4%
2.4%
2.4%
May 2025 başlangıç
2.4%
2.7%
2.7%
Nis 2025
2.7%
2.7%
2.7%
Nis 2025 başlangıç
2.7%
2.5%
2.5%
Mar 2025
2.5%
2.4%
2.4%
Mar 2025 başlangıç
2.4%
2.6%
2.6%
Şub 2025
2.6%
2.6%
2.6%
Şub 2025 başlangıç
2.6%
2.7%
2.7%
Oca 2025
2.7%
2.7%
2.7%
Oca 2025 başlangıç
2.7%
2.8%
2.7%
Ara 2024
2.7%
2.8%
2.8%
Ara 2024 başlangıç
2.8%
2.8%
2.7%
Kas 2024
2.7%
2.8%
2.8%
Kas 2024 başlangıç
2.8%
2.7%
2.7%
Eki 2024
2.7%
2.7%
2.7%
Eki 2024 başlangıç
2.7%
2.7%
2.7%
Eyl 2024
2.7%
2.7%
2.7%
Eyl 2024 başlangıç
2.7%
2.8%
2.8%
Ağu 2024
2.8%
2.8%
2.8%
Ağu 2024 başlangıç
2.8%
2.7%
2.8%
Tem 2024
2.8%
2.8%
2.8%
Tem 2024 başlangıç
2.8%
2.8%
2.8%
Haz 2024
2.8%
2.8%
2.8%
Haz 2024 başlangıç
2.8%
2.8%
2.9%
May 2024
2.9%
2.9%
2.9%
May 2024 başlangıç
2.9%
2.6%
2.8%
Nis 2024
2.8%
2.8%
2.8%
Nis 2024 başlangıç
2.8%
2.3%
3.1%
Mar 2024
3.1%
3.1%
Mar 2024 başlangıç
3.1%
3.3%
Şub 2024
3.3%
3.6%
Şub 2024 başlangıç
3.3%
3.6%
Oca 2024
3.6%
3.6%
3.6%
Oca 2024 başlangıç
3.6%
3.6%
3.9%
Ara 2023
3.9%
3.9%
3.9%
Ara 2023 başlangıç
3.9%
4.1%
4.2%
Kas 2023
4.2%
4.2%
4.2%
Kas 2023 başlangıç
4.2%
4.6%
5.0%
Eki 2023
5.0%
5.0%
5.0%
Eki 2023 başlangıç
5.0%
5.1%
5.5%
Eyl 2023
5.5%
5.5%
5.5%
Eyl 2023 başlangıç
5.5%
6.0%
6.2%
Ağu 2023
6.2%
6.2%
6.2%
Ağu 2023 başlangıç
6.2%
6.5%
6.6%
