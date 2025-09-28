Enerji ve İşlenmemiş Gıda Harici Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık), söz konusu aydaki mal ve hizmet sepetinin fiyatlarının bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini yansıtır.

TÜFE, fiyatlardaki değişimi, hanehalkı, yani nihai mal ve hizmet tüketicileri perspektifinden yansıtır. Endeks hesaplaması şu mal ve hizmet kategorilerini içerir: giyim, konut, konut hizmetleri, sağlık, ulaşım, iletişim, eğlence ve kültür, eğitim, otel ve restoranlar ve "çeşitli". Bu TÜFE türü, fiyatları aynı ay içinde büyük dalgalanma gösterebilen enerji ve işlenmemiş gıdaları içermez.

TÜFE, euro bölgesindeki her ülke için ayrı ayrı hesaplanır. Ardından Eurostat, elde edilen verileri, onaylanmış metodolojiye göre Harmonize Tüketici Fiyat Endeksinde (HICP) birleştirir. Endeks, mevsimsellik olarak ayarlama yapılmamış orijinal fiyatların örneklemine dayalı olarak hesaplanır.

TÜFE, enflasyonu değerlendirmek adına kilit bir göstergedir ve bankalar tarafından gelecekteki faiz oranı kararları ve diğer para politikası tedbirleri için bir ölçüt olarak kullanılır. ECB, harmonize tüketici fiyat endeksindeki yıllık değişime dayalı olarak fiyat istikrarını belirler. TÜFE, Avrupa Merkez Bankasının hedef enflasyon seviyesinde tutulduğu sürece, endeksin euro fiyatları üzerindeki etkisi genellikle önemli değildir.

