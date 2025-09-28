TakvimBölümler

Ekonomik Takvim

Ülkeler

S&P Global Kanada İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (S&P Global Canada Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

Ülke:
Kanada
CAD, Kanada doları
Kaynak:
S&P Global
Sektör:
İş
Düşük 48.3 46.1
46.1
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
47.8
48.3
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
  • Genel bakış
  • Grafik
  • Geçmiş
  • Widget

Markit Kanada İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), söz konusu aydaki Kanada'nın sanayi sektöründeki iş koşullarının bir önceki aya göre değişimini gösterir. Gösterge, imalat sektöründeki 400'den fazla özel şirketten satın alma yöneticilerinin katıldığı aylık ankete dayanır.

Satın almalar şirketin üretim faaliyetlerinden önce geldiğinden, satın alma yöneticileri genellikle diğer şirket çalışanlarından önce piyasa koşullarındaki değişiklikleri izleyebilir. Satın alma yöneticileri, iş koşullarındaki bu tür değişiklikleri ilk fark edenler arasındadır. Anket için örneklem, ülke genelinde mümkün olan en fazla sayıda büyük şirketi kapsayacak şekilde seçilir.

Anket katılımcılarıyla beş ana parametre hakkında görüşülür: üretim, yeni siparişler, tedarikçi teslimatları, stok seviyeleri ve istihdam ortamı. Anket katılımcıları göreceli değerlendirmeler sunar: rakamlar arttı mı, azaldı mı yoksa değişmedi mi? PMI, şu ağırlıklara sahip beş ayrı endeksi içeren bir bileşik endekstir: yeni siparişler - 0.3, üretim - 0.25, istihdam - 0.2, tedarikçilerin teslimat süreleri - 0.15, satın alınan ürün stoku - 0.1.

Endeks mevsimsel olarak ayarlanmıştır. Ankete katılan şirketlere ağırlıklar verilir. Gösterge değerinin 50'nin üzerinde olması, katılımcıların çoğunun mevcut iş koşullarını olumlu olarak değerlendirdiğini gösterir. 50'nin altındaki değerler ise iş koşullarının kötüleştiği anlamına gelir.

PMI, analistler tarafından yakından izlenen en popüler endekslerden biridir. Tüm imalat sektörünü kapsayan operasyonel bilgiler sağlar. Üretim ve enflasyonun öncü göstergesi olarak yorumlanır. İmalat PMI'da artış, uygun piyasa koşullarının göstergesidir ve Kanada doları için olumlu olarak görülebilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"S&P Global Kanada İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (S&P Global Canada Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
48.3
46.1
46.1
Tem 2025
46.1
46.9
45.6
Haz 2025
45.6
47.0
46.1
May 2025
46.1
44.9
45.3
Nis 2025
45.3
46.2
46.3
Mar 2025
46.3
48.1
47.8
Şub 2025
47.8
51.1
51.6
Oca 2025
51.6
51.1
52.2
Ara 2024
52.2
49.8
52.0
Kas 2024
52.0
49.0
51.1
Eki 2024
51.1
48.6
50.4
Eyl 2024
50.4
48.7
49.5
Ağu 2024
49.5
49.2
47.8
Tem 2024
47.8
49.8
49.3
Haz 2024
49.3
47.9
49.3
May 2024
49.3
47.9
49.4
Nis 2024
49.4
47.8
49.8
Mar 2024
49.8
49.4
49.7
Şub 2024
49.7
47.1
48.3
Oca 2024
48.3
46.2
45.4
Ara 2023
45.4
48.1
47.7
Kas 2023
47.7
48.0
48.6
Eki 2023
48.6
47.7
47.5
Eyl 2023
47.5
48.3
48.0
Ağu 2023
48.0
49.2
49.6
Tem 2023
49.6
48.9
48.8
Haz 2023
48.8
49.6
49.0
May 2023
49.0
49.4
50.2
Nis 2023
50.2
50.5
48.6
Mar 2023
48.6
51.7
52.4
Şub 2023
52.4
50.1
51.0
Oca 2023
51.0
49.4
49.2
Ara 2022
49.2
49.2
49.6
Kas 2022
49.6
49.3
48.8
Eki 2022
48.8
49.2
49.8
Eyl 2022
49.8
50.6
48.7
Ağu 2022
48.7
53.6
52.5
Tem 2022
52.5
55.7
54.6
Haz 2022
54.6
56.6
56.8
May 2022
56.8
57.6
56.2
Nis 2022
56.2
57.9
58.9
Mar 2022
58.9
56.5
56.6
Şub 2022
56.6
56.4
56.2
Oca 2022
56.2
56.9
56.5
Ara 2021
56.5
57.5
57.2
Kas 2021
57.2
57.4
57.7
Eki 2021
57.7
57.2
57.0
Eyl 2021
57.0
56.8
57.2
Ağu 2021
57.2
56.4
56.2
Tem 2021
56.2
56.8
56.5
123
Raporu dışa aktar

Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı

Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.

Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

İndir
MQL5 Algo Trading Community
Widget tipi
Dil
Renk teması
Tarih biçimi
Boyut
×
Görüntüleme bilgisi
Varsayılan takvim periyodu
Kod