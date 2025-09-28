Markit Kanada İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), söz konusu aydaki Kanada'nın sanayi sektöründeki iş koşullarının bir önceki aya göre değişimini gösterir. Gösterge, imalat sektöründeki 400'den fazla özel şirketten satın alma yöneticilerinin katıldığı aylık ankete dayanır.

Satın almalar şirketin üretim faaliyetlerinden önce geldiğinden, satın alma yöneticileri genellikle diğer şirket çalışanlarından önce piyasa koşullarındaki değişiklikleri izleyebilir. Satın alma yöneticileri, iş koşullarındaki bu tür değişiklikleri ilk fark edenler arasındadır. Anket için örneklem, ülke genelinde mümkün olan en fazla sayıda büyük şirketi kapsayacak şekilde seçilir.

Anket katılımcılarıyla beş ana parametre hakkında görüşülür: üretim, yeni siparişler, tedarikçi teslimatları, stok seviyeleri ve istihdam ortamı. Anket katılımcıları göreceli değerlendirmeler sunar: rakamlar arttı mı, azaldı mı yoksa değişmedi mi? PMI, şu ağırlıklara sahip beş ayrı endeksi içeren bir bileşik endekstir: yeni siparişler - 0.3, üretim - 0.25, istihdam - 0.2, tedarikçilerin teslimat süreleri - 0.15, satın alınan ürün stoku - 0.1.

Endeks mevsimsel olarak ayarlanmıştır. Ankete katılan şirketlere ağırlıklar verilir. Gösterge değerinin 50'nin üzerinde olması, katılımcıların çoğunun mevcut iş koşullarını olumlu olarak değerlendirdiğini gösterir. 50'nin altındaki değerler ise iş koşullarının kötüleştiği anlamına gelir.

PMI, analistler tarafından yakından izlenen en popüler endekslerden biridir. Tüm imalat sektörünü kapsayan operasyonel bilgiler sağlar. Üretim ve enflasyonun öncü göstergesi olarak yorumlanır. İmalat PMI'da artış, uygun piyasa koşullarının göstergesidir ve Kanada doları için olumlu olarak görülebilir.

Son değerler: