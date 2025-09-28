Ekonomik Takvim
İspanya Perakende Satışlar (Yıllık) (Spain Retail Sales y/y)
|Düşük
|4.7%
|5.6%
|
6.2%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|3.4%
|
4.7%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Perakende Satışlar (Yıllık), söz konusu aydaki otomobil ve yakıt hariç İspanyol perakende satışlarının bir önceki yılın aynı ayına kıyasla değişimini yansıtır. Anket, İspanya'da bulunan 12500 şirketi kapsamaktadır. Bu endeks, tüketici harcamalarının temel göstergesidir; bu yüzden beklenenden daha yüksek değerler, euro fiyatları için pozitif olarak görülebilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"İspanya Perakende Satışlar (Yıllık) (Spain Retail Sales y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
