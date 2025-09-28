Ekonomik Takvim
EIA Amerika Birleşik Devletleri Rafineri Kullanım Oranı Değişimi (EIA United States Refinery Utilization Rate Change)
|Düşük
|-0.3%
|
-1.6%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|
-0.3%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Enerji Bilgi İdaresi (EIA) Rafineri Kullanım Oranı Değişimi, atmosferik ham petrol damıtma birimlerinin kullanımını yansıtmaktadır. Bu birimlerin brüt girdisinin rapor edilen son işletilebilir kapasiteye bölünmesiyle hesaplanır.
Kullanım oranındaki artış, petrol rafineri sektöründeki pozitif trendleri yansıtmaktadır, ancak göstergenin kendisinin nadiren ABD doları fiyatları üzerinde belirgin bir etkisi vardır.
Son değerler:
açıklanan veri
"EIA Amerika Birleşik Devletleri Rafineri Kullanım Oranı Değişimi (EIA United States Refinery Utilization Rate Change)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.
