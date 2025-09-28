Ekonomik Takvim
Meksika Ticaret Dengesi (Mexico Trade Balance)
|Düşük
|N/D
|$0.244 B
|
$0.296 B
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Ticaret Dengesi, Meksika'da mal ve hizmetlerle ilgili olarak belirli bir sürede ihraç edilen ve ithal edilenler arasındaki farkı gösteren ekonomik göstergedir. Olumlu bir denge değeri, ticaret fazlasına işaret ederken, olumsuz bir değer ticaret açığına işaret eder. Beklenenden daha yüksek değerlerMeksika pezosu fiyatlarını olumlu yönde etkileyebilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Meksika Ticaret Dengesi (Mexico Trade Balance)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
