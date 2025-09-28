Harmonize Tüketici Fiyat Endeksi (HICP), Avrupa için belirlenen aynı kurallara göre Almanya genelinde aylık olarak hesaplanır. Endeks, yurt içinde satın alınan ve özel hanehalklarının tüketim harcamalarının bir parçası olan tüm mal ve hizmetlerin tüketim vergileri dahil fiyatlarını içerir. Endeks, bir enflasyon ölçüsü olarak, Avrupa'daki konverjansın değerlendirilmesi için bir kriter olarak ve finansal araçların değerlendirilmesi için bir endeks olarak hizmet eder.

İnternet ve yerel kataloglardan elde edilen fiyatlara ek olarak, endeks, çeşitli mal türleri, işletme türleri ve federal eyaletler için ikincil istatistiklerden belirlenen ağırlıkları da içerir. HICP'yi yüzde olarak hesaplamak için hedef doğruluk 0,1 puandır. Fiyatların ve ağırlıkların baz değeri her yıl, endeksin baz değeri ise her on yılda bir ayarlanır.

Ön değerler ay sonundan kısa bir süre önce, nihai değerler ise takip eden ayın ortalarında yayınlanır. Avrupa için yapılan hesaplamalar hem mekansal hem de zamansal karşılaştırılabilirliği sağlar. Harmonize Tüketici Fiyat Endeksi, Tüketici Fiyat Endeksi ve Perakende Fiyat Endeksi aynı veri tabanından farklı yöntemlerle hesaplanır.

Harmonize Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık), söz konusu aydaki fiyatların bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde olarak değişimini yansıtır.

Harmonize Tüketici Fiyat Endeksi, enflasyonu ve parasal istikrarı değerlendirmek adına önemli bir araçtır ve ücret müzakereleri için bir ölçüt görevi görür ve ayrıca GSYİH hesaplamalarına da dahil edilir. Endeksin artışı, genellikle para birimi üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.

Son değerler: