İspanya İşsizlik Oranı (Spain Unemployment Rate)

Ülke:
İspanya
EUR, Euro
Kaynak:
Ulusal İstatistik Enstitüsü (National Institute of Statistics)
Sektör:
İş Gücü
Düşük 10.45% 10.03%
10.29%
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
  • Genel bakış
  • Grafik
  • Geçmiş
  • Widget

İşsizlik Oranı, İspanya'nın toplam iş gücüne göre işsiz vatandaşların yüzdesini yansıtır. İşsizlik büyümesi, iş gücü piyasasında bir düşüşün göstergesidir. Bu durum, euro fiyatları üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"İspanya İşsizlik Oranı (Spain Unemployment Rate)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3 Q 2025
10.45%
10.03%
10.29%
2 Q 2025
10.29%
10.32%
11.36%
1 Q 2025
11.36%
10.36%
10.61%
4 Q 2024
10.61%
11.10%
11.21%
3 Q 2024
11.21%
11.63%
11.27%
2 Q 2024
11.27%
12.81%
12.29%
1 Q 2024
12.29%
11.23%
11.76%
4 Q 2023
11.76%
11.84%
3 Q 2023
11.84%
10.76%
11.60%
2 Q 2023
11.60%
13.76%
13.26%
1 Q 2023
13.26%
13.00%
12.87%
4 Q 2022
12.87%
12.41%
12.67%
3 Q 2022
12.67%
11.78%
12.48%
2 Q 2022
12.48%
13.49%
13.65%
1 Q 2022
13.65%
12.35%
13.33%
4 Q 2021
13.33%
13.98%
14.57%
3 Q 2021
14.57%
15.07%
15.26%
2 Q 2021
15.26%
16.50%
15.98%
1 Q 2021
15.98%
16.95%
16.13%
4 Q 2020
16.13%
16.98%
16.26%
3 Q 2020
16.26%
16.07%
15.33%
2 Q 2020
15.33%
13.70%
14.41%
1 Q 2020
14.41%
13.70%
13.78%
4 Q 2019
13.78%
13.10%
13.92%
3 Q 2019
13.92%
13.00%
14.02%
2 Q 2019
14.02%
13.50%
14.70%
1 Q 2019
14.70%
14.90%
14.45%
4 Q 2018
14.45%
15.10%
14.55%
3 Q 2018
14.60%
15.30%
2 Q 2018
15.30%
16.74%
1 Q 2018
16.74%
16.55%
4 Q 2017
16.55%
16.38%
3 Q 2017
16.38%
17.22%
2 Q 2017
17.22%
18.75%
1 Q 2017
18.75%
18.60%
4 Q 2016
18.60%
18.91%
3 Q 2016
18.91%
20.00%
2 Q 2016
20.00%
21.00%
1 Q 2016
21.00%
20.90%
4 Q 2015
20.90%
21.18%
3 Q 2015
21.18%
22.37%
2 Q 2015
22.37%
23.78%
1 Q 2015
23.78%
23.70%
4 Q 2014
23.70%
23.67%
3 Q 2014
23.67%
24.47%
2 Q 2014
24.47%
25.93%
1 Q 2014
25.93%
26.03%
4 Q 2013
25.73%
25.98%
3 Q 2013
25.98%
26.26%
2 Q 2013
26.26%
27.16%
