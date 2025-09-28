TakvimBölümler

S&P Global Avustralya İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (S&P Global Australia Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

Avustralya
AUD, Avustralya doları
S&P Global
İş
Düşük 53.0 50.2
51.6
51.6
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
Önceki
52.7
53.0
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
Önceki
Commonwealth Bank İmalat PMI, söz konusu aydaki Avustralya sanayi sektöründe olan iş koşullarının bir önceki aya kıyasla değişimini yansıtır. Gösterge, imalat sektörünün özel şirketlerinde çalışan satın alma yöneticilerinin aylık anketlerine dayanmaktadır. Katılımcılarla üretim, yeni siparişler, tedarikçi teslimatları, envanter seviyeleri ve istihdam ortamı dahil olmak üzere beş ana parametreyle ilgili olarak görüşme yapılmaktadır. Endeks, imalat sektöründe iş yapma koşullarını yansıtır ve sanayinin durumunu karakterize eder. 50'nin üzerinde bir değer, imalat sektöründeki büyümeye işaret eder ve bu durum Avustralya doları fiyatları üzerinde olumlu bir etki oluşturabilir.

"S&P Global Avustralya İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (S&P Global Australia Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Ağu 2025
53.0
50.2
51.6
Tem 2025
51.6
49.3
50.6
Haz 2025
50.6
51.2
51.0
May 2025
51.0
48.4
51.7
Nis 2025
51.7
49.4
52.6
Mar 2025
52.6
48.1
50.4
Şub 2025
50.4
47.9
50.2
Oca 2025
50.2
47.9
48.2
Ara 2024
48.2
47.9
49.4
Kas 2024
49.4
47.9
46.6
Eki 2024
46.6
48.0
46.7
Eyl 2024
46.7
47.6
48.5
Ağu 2024
48.5
48.0
47.5
Tem 2024
47.5
48.1
47.2
Haz 2024
47.2
48.4
49.7
May 2024
49.7
48.2
49.6
Nis 2024
49.6
47.7
47.3
Mar 2024
47.3
48.4
47.8
Şub 2024
47.8
49.3
50.1
Oca 2024
50.1
47.6
47.6
Ara 2023
47.6
47.8
47.8
Ara 2023 başlangıç
47.8
47.6
47.7
Kas 2023
47.7
47.7
47.7
Kas 2023 başlangıç
47.7
48.0
48.2
Eki 2023
48.2
48.0
48.0
Eki 2023 başlangıç
48.0
48.4
48.7
Eyl 2023
48.7
48.2
48.2
Eyl 2023 başlangıç
48.2
49.5
49.6
Ağu 2023
49.6
49.4
49.4
Ağu 2023 başlangıç
49.4
49.6
49.6
Tem 2023
49.6
49.6
49.6
Tem 2023 başlangıç
49.6
48.3
48.2
Haz 2023
48.2
48.6
48.6
Haz 2023 başlangıç
48.6
48.1
48.4
May 2023
48.4
48.0
48.0
May 2023 başlangıç
48.0
47.3
48.0
Nis 2023
48.0
48.1
48.1
Nis 2023 başlangıç
48.1
48.8
49.1
Mar 2023
49.1
48.7
48.7
Mar 2023 başlangıç
48.7
50.3
50.5
Şub 2023
50.5
50.1
50.1
Şub 2023 başlangıç
50.1
49.9
50.0
Oca 2023
50.0
49.8
49.8
Oca 2023 başlangıç
49.8
50.3
50.2
Ara 2022
50.2
50.4
50.4
Ara 2022 başlangıç
50.4
51.8
51.3
Kas 2022
51.3
51.5
51.5
Kas 2022 başlangıç
51.5
52.4
52.7
Eki 2022
52.7
52.8
52.8
Eki 2022 başlangıç
52.8
52.5
53.5
123
Kod