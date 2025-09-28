Ekonomik Takvim
Avustralya İthalat Fiyat Endeksi (Çeyreklik) (Australia Import Price Index q/q)
|Düşük
|-0.8%
|0.5%
|
3.3%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|0.0%
|
-0.8%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Avustralya İthalat Fiyat Endeksi (Çeyreklik), söz konusu çeyrekteki Yeni Zelanda'ya ithal edilen mal ve hizmetlerin fiyatlarının bir önceki çeyreğe göre değişimini yansıtır. Endeks hesaplaması için kullanılan her bir mal veya hizmet kategorisine belirli bir ağırlık verilir.
Mallar, ülkenin toplam ithalatındaki finansal önemlerine göre endeks hesaplamasına katılır.
İthalat fiyat endeksi, yakın vadeli tüketici enflasyonunu tahmin etmek için kullanılır. Endeks ayrıca ticaret faaliyetinin bir göstergesi olarak ticaret akışlarının yapısındaki değişimi değerlendirmek için de kullanılır.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Avustralya İthalat Fiyat Endeksi (Çeyreklik) (Australia Import Price Index q/q)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
