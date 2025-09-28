Avustralya İthalat Fiyat Endeksi (Çeyreklik), söz konusu çeyrekteki Yeni Zelanda'ya ithal edilen mal ve hizmetlerin fiyatlarının bir önceki çeyreğe göre değişimini yansıtır. Endeks hesaplaması için kullanılan her bir mal veya hizmet kategorisine belirli bir ağırlık verilir.

Mallar, ülkenin toplam ithalatındaki finansal önemlerine göre endeks hesaplamasına katılır.

İthalat fiyat endeksi, yakın vadeli tüketici enflasyonunu tahmin etmek için kullanılır. Endeks ayrıca ticaret faaliyetinin bir göstergesi olarak ticaret akışlarının yapısındaki değişimi değerlendirmek için de kullanılır.

Son değerler: