Ekonomik Takvim
Dallas Federal Rezerv Bankası (Fed) Kırpılmış Ortalama Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Enflasyon Oranı (Federal Reserve Bank (Fed) of Dallas Trimmed Mean Personal Consumption Expenditures (PCE) Inflation Rate)
Kırpılmış ortalama PCE enflasyon oranı, Kişisel Tüketim Giderleri (PCE) fiyat endeksindeki çekirdek enflasyonun alternatif bir ölçümüdür. Kırpma üst ve alt ekstremleri limitler, böylece daha geçerli enflasyon değerleri elde edilir.
Genel anlamda, göstergedeki artışın ABD Doları üzerinde olumlu bir etkisi vardır.
"Dallas Federal Rezerv Bankası (Fed) Kırpılmış Ortalama Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Enflasyon Oranı (Federal Reserve Bank (Fed) of Dallas Trimmed Mean Personal Consumption Expenditures (PCE) Inflation Rate)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.
