BOT'lar, "Sıradan Hazine Bonoları", 12 aydan daha kısa veya 12 aya eşit süreye sahip sıfır kuponlu veya kuponsuz menkul kıymetlerdir. Bu BOT türünün vade süresi 6 aydır.

İtalya hükümeti, yalnızca müşterileri adına faaliyet gösteren finansal aracıların katılabileceği rekabetçi ihaleler yoluyla BOT'lar ihraç eder.

Bu ihaleler devlet tahvili piyasasında ve telematik tahvil "obbligazioni" piyasasında gerçekleşir.

BOT'ların ortalama finansal süresi, her sıfır kuponlu menkul kıymette olduğu gibi, kalan ömrüne eşittir. BOT'lar bir banka, postane veya finansal aracılar ile iletişime geçilerek satın alınabilir. İhraç edilmelerinin hemen ardından elde edilebilirler. Ayrıca her gün yüzlerce menkul kıymetin işlem gördüğü ve arz ve talebin buluştuğu Menkul Kıymetler Borsasında da işlem görürler. BOT'lar geri ödenirken, göre ödeme değeri, menkul kıymetin nominal değerine eşittir.

BOT'ların hem avantajları hem de riskleri vardır. Geçmişte, basitliği ve getirileri (kârları) hesaplamanın kolaylığından etkilenen küçük yatırımcılar arasında başarı elde etmişlerdir. Öte yandan, BOT'lar düşük gelirli yatırım biçimleridir. Getiri oranı İtalya'nın hükümet borcunun durumunu yansıtabileceğinden, orandaki artış ekonomik büyümeden önce gelebilir, orandaki düşüş ise ülke ekonomisinde yavaşlamanın bir göstergesi olarak görülebilir.

