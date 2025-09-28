Ekonomik Takvim
Japonya Perakende Satışlar (Aylık) (Japan Retail Sales m/m)
|Yüksek
|-1.6%
|-0.3%
|
0.9%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|0.0%
|
-1.6%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Perakende Satışlar (Aylık), söz konusu aydaki mal ve hizmetlerin perakende satışlarının bir önceki aya göre değişimini yansıtır. Gösterge oldukça volatildir, bu nedenle mevsimsel olarak ayarlanmıştır.
Perakende Satışlar, ülkedeki enflasyonun önemli bir göstergesidir ve tüketici harcamalarının değerlendirilmesine olanak sağlar. Otomobil satışlarındaki büyük dalgalanmaları hariç tutan gösterge rakamları, tüketim eğilimlerinin altında yatan modelleri yansıttığı için dikkate değerdir.
Son yıllarda, Japonya'daki perakende satışların durumu, denizaşırı online alışverişlerle karmaşık hale geldi. 2010 yılında akıllı telefonların yaygınlaşmaya başlamasıyla, başlangıçta bilgi teknolojileri ile çalışma becerisine sahip olmayan kitleler, online perakendecilerden de mal satın almaya başladılar. Bu tür alımlar Japonya'nın perakende sektörünü etkilemektedir.
Gösterge değerinin beklenen değerden daha yüksek olması, Japon yeni fiyatlarını olumlu olarak etkileyebilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Japonya Perakende Satışlar (Aylık) (Japan Retail Sales m/m)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı
Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.
Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.
WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın