Perakende Satışlar (Aylık), söz konusu aydaki mal ve hizmetlerin perakende satışlarının bir önceki aya göre değişimini yansıtır. Gösterge oldukça volatildir, bu nedenle mevsimsel olarak ayarlanmıştır.

Perakende Satışlar, ülkedeki enflasyonun önemli bir göstergesidir ve tüketici harcamalarının değerlendirilmesine olanak sağlar. Otomobil satışlarındaki büyük dalgalanmaları hariç tutan gösterge rakamları, tüketim eğilimlerinin altında yatan modelleri yansıttığı için dikkate değerdir.

Son yıllarda, Japonya'daki perakende satışların durumu, denizaşırı online alışverişlerle karmaşık hale geldi. 2010 yılında akıllı telefonların yaygınlaşmaya başlamasıyla, başlangıçta bilgi teknolojileri ile çalışma becerisine sahip olmayan kitleler, online perakendecilerden de mal satın almaya başladılar. Bu tür alımlar Japonya'nın perakende sektörünü etkilemektedir.

Gösterge değerinin beklenen değerden daha yüksek olması, Japon yeni fiyatlarını olumlu olarak etkileyebilir.

Son değerler: