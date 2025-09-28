TakvimBölümler

ISM Amerika Birleşik Devletleri İmalat Dışı Yeni Siparişler Endeksi (ISM United States Non-Manufacturing New Orders)

Ülke:
Amerika Birleşik Devletleri
USD, ABD doları
Kaynak:
Tedarik Yönetimi Enstitüsü (Institute for Supply Management)
Sektör:
İş
Düşük N/D 51.1
50.3
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
ISM İmalat Dışı Yeni Siparişler Endeksi, hizmet sektörü PMI'sinin (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) hesaplanmasında yer alan unsurlardan biridir. Endeks, ABD hizmet sektörünün 16 sektöründen şirketlerin satınalma yöneticileri anketine göre aylık olarak hesaplanmaktadır. Ankete katılanlar şirketlerindeki yeni siparişlerin sayısının artıyor, azalıyor mu yoksa aynı seviyede mi kaldığını tahmin eder.

50'nin üzerindeki değerler hizmet sektörü büyümesini göstermektedir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"ISM Amerika Birleşik Devletleri İmalat Dışı Yeni Siparişler Endeksi (ISM United States Non-Manufacturing New Orders)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
N/D
51.1
50.3
Tem 2025
50.3
51.5
51.3
Haz 2025
51.3
49.4
46.4
May 2025
46.4
52.5
52.3
Nis 2025
52.3
51.3
50.4
Mar 2025
50.4
52.8
52.2
Şub 2025
52.2
53.0
51.3
Oca 2025
51.3
51.7
54.4
Ara 2024
54.2
54.2
53.7
Kas 2024
53.7
54.4
57.4
Eki 2024
57.4
53.7
59.4
Eyl 2024
59.4
51.9
53.0
Ağu 2024
53.0
53.3
52.4
Tem 2024
52.4
50.6
47.3
Haz 2024
47.3
54.0
54.1
May 2024
54.1
54.3
52.2
Nis 2024
52.2
54.5
54.4
Mar 2024
54.4
54.7
56.1
Şub 2024
56.1
54.8
55.0
Oca 2024
55.0
54.9
52.8
Ara 2023
52.8
54.5
55.5
Kas 2023
55.5
54.4
55.5
Eki 2023
55.5
54.7
51.8
Eyl 2023
51.8
55.3
57.5
Ağu 2023
57.5
54.5
55.0
Tem 2023
55.0
55.6
55.5
Haz 2023
55.5
55.9
52.9
May 2023
52.9
56.5
56.1
Nis 2023
56.1
57.0
52.2
Mar 2023
52.2
57.6
62.6
Şub 2023
62.6
57.5
60.4
Oca 2023
60.4
57.6
45.2
Ara 2022
45.2
58.5
56.0
Kas 2022
56.0
58.5
56.5
Eki 2022
56.5
58.8
60.6
Eyl 2022
60.6
58.9
61.8
Ağu 2022
61.8
59.5
59.9
Tem 2022
59.9
60.5
55.6
Haz 2022
55.6
62.1
57.6
May 2022
57.6
63.4
54.6
Nis 2022
54.6
64.3
60.1
Mar 2022
60.1
64.9
56.1
Şub 2022
56.1
65.4
61.7
Oca 2022
61.7
65.3
62.1
Ara 2021
61.5
65.0
69.7
Kas 2021
69.7
64.0
69.7
Eki 2021
69.7
63.2
63.5
Eyl 2021
63.5
62.3
63.2
Ağu 2021
63.2
61.7
63.7
Tem 2021
63.7
61.1
62.1
123
