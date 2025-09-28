TakvimBölümler

Amerika Birleşik Devletleri İlk İşsizlik Maaşı Başvuruları 4 Haftalık Ortalama (United States Initial Jobless Claims 4-Week Average)

Ülke:
Amerika Birleşik Devletleri
USD, ABD doları
Kaynak:
Amerika Birleşik Devletleri Çalışma Bakanlığı (United States Department of Labor)
Sektör:
İş Gücü
Düşük 237.500 K 236.492 K
240.250 K
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
232.553 K
237.500 K
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
İlk İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama, bir hafta boyunca ilk işsizlik taleplerini alan kişi sayısını gösterir ve mutlak değerler yerine son dört hafta boyunca ortalama değeri gösterir. Ortalama alma, göstergenin yüksek volatilitesinin yumuşatılmasına izin verir. Bu düzleştirilmiş değer ABD iş gücü piyasası durumunu değerlendirmek için kullanılır.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Amerika Birleşik Devletleri İlk İşsizlik Maaşı Başvuruları 4 Haftalık Ortalama (United States Initial Jobless Claims 4-Week Average)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
20 Eyl 2025
237.500 K
236.492 K
240.250 K
13 Eyl 2025
240.000 K
244.415 K
240.750 K
6 Eyl 2025
240.500 K
230.816 K
230.750 K
30 Ağu 2025
231.000 K
228.412 K
228.500 K
23 Ağu 2025
228.500 K
228.933 K
226.000 K
16 Ağu 2025
226.250 K
224.419 K
221.750 K
9 Ağu 2025
221.750 K
218.017 K
221.000 K
2 Ağu 2025
220.750 K
219.889 K
221.250 K
26 Tem 2025
221.000 K
222.299 K
224.500 K
19 Tem 2025
224.500 K
225.813 K
229.500 K
12 Tem 2025
229.500 K
232.450 K
235.750 K
5 Tem 2025
235.500 K
237.294 K
241.250 K
28 Haz 2025
241.500 K
241.953 K
245.250 K
21 Haz 2025
245.000 K
247.555 K
245.750 K
14 Haz 2025
245.500 K
242.066 K
240.750 K
7 Haz 2025
240.250 K
238.999 K
235.250 K
31 May 2025
235.000 K
228.256 K
230.500 K
24 May 2025
230.750 K
231.568 K
231.000 K
17 May 2025
231.500 K
231.043 K
230.500 K
10 May 2025
230.500 K
227.635 K
227.250 K
3 May 2025
227.000 K
227.217 K
226.000 K
26 Nis 2025
226.000 K
221.245 K
220.500 K
19 Nis 2025
220.250 K
225.166 K
221.000 K
12 Nis 2025
220.750 K
218.137 K
223.250 K
5 Nis 2025
223.000 K
222.644 K
223.000 K
29 Mar 2025
223.000 K
225.953 K
224.250 K
22 Mar 2025
224.000 K
219.591 K
228.750 K
15 Mar 2025
227.000 K
231.185 K
226.250 K
8 Mar 2025
226.000 K
225.304 K
224.500 K
1 Mar 2025
224.250 K
220.277 K
224.000 K
22 Şub 2025
224.000 K
211.260 K
215.500 K
15 Şub 2025
215.250 K
217.880 K
216.250 K
8 Şub 2025
216.000 K
219.264 K
217.000 K
1 Şub 2025
216.750 K
216.393 K
212.750 K
25 Oca 2025
212.500 K
218.132 K
213.500 K
18 Oca 2025
213.500 K
210.338 K
212.750 K
11 Oca 2025
212.750 K
205.346 K
213.500 K
4 Oca 2025
213.000 K
217.851 K
223.250 K
28 Ara 2024
223.250 K
224.643 K
226.750 K
21 Ara 2024
226.500 K
230.127 K
225.500 K
14 Ara 2024
225.500 K
225.338 K
224.250 K
7 Ara 2024
224.250 K
215.351 K
218.500 K
30 Kas 2024
218.250 K
215.872 K
217.500 K
23 Kas 2024
217.000 K
217.604 K
218.250 K
16 Kas 2024
217.750 K
217.458 K
221.500 K
9 Kas 2024
221.000 K
221.696 K
227.250 K
2 Kas 2024
227.250 K
231.205 K
237.000 K
26 Eki 2024
236.500 K
239.972 K
238.750 K
19 Eki 2024
238.500 K
241.241 K
236.500 K
12 Eki 2024
236.250 K
236.900 K
231.500 K
