Uluslararası GSYİH (Gayrisafi Yurt İçi Hasıla) kısaltmasına karşılık gelen İtalyanca "Prodotto Interno Lordo" (PIL), söz konusu dönemde İtalya'da üretilen tüketime yönelik tüm nihai mal ve hizmetlerin piyasa fiyatlarının toplam değeridir. GSYİH (Çeyreklik), söz konusu çeyrekteki gösterge değerinin bir önceki çeyreğe göre yüzde olarak değişimini yansıtır.

"Interno" kelimesi, İtalya'da yürütülen ekonomik faaliyetleri ifade eder. Bu nedenle, yurt dışındaki şirketler, işçiler ve diğer ulusal yatırımcılar tarafından üretilen mal ve hizmetler hesaplamanın dışında tutulur. Buna karşılık, İtalya'daki yabancı yatırımcılar tarafından üretilen ürünler GSYİH hesaplamasına dahil edilir. İtalya GSYİH (Çeyreklik), ücretsiz veya ekonomik değeri olmayan fiyatlarla satılan piyasa dışı mal ve hizmetleri içermez.

Amortisman dahil brüt üretim değeri, "lordo" (brüt) terimine karşılık gelir. Örneğin, gayrisafi yurt içi hasıladan amortisman çıkarılırsa, net yurt içi hasıla (Prodotto Interno Netto, PIN) elde edilir.

İtalyan toplumunun refahını, ilerleme düzeyini ve gelişme düzeyini yansıtma yeteneği nedeniyle GSYİH, çok önemli bir gösterge olarak kabul edilir.

Gayrisafi yurt içi hasıla, ara tüketim hariç, ancak mallar üzerindeki net vergiler dahil (çünkü alıcılar tarafından ödenen nihai fiyatı oluşturduğundan), İtalyan mal ve hizmetlerinin toplam üretimidir; bu üretim değeri, çeşitli sanayilerin taban fiyatlarına eklenen değerler ile KDV, imalat vergileri, ithalat vergileri dahil ürünler üzerindeki vergilerin toplamıdır (ürünlere yapılan katkılar hariçtir: tarımsal katkılar, belediye ulaşım şirketleri vb.).

Yani, GSYİH, hanehalklarının tüketim, şirketlerin ise yatırımlar için yaptığı harcamaların toplamıdır. Gösterge değerinin beklenen değerden daha yüksek olması euro fiyatları için olumlu olarak görülebilir.

