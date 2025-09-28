TakvimBölümler

GfK Almanya Tüketici Ortamı (GfK Germany Consumer Climate)

Almanya
EUR, Euro
GfK
Tüketici
Almanya Tüketici Ortamı Endeksi (CCI), özel hanehalklarının tüketim eğilimini yansıtır. Endeks, Nürnberg araştırma şirketi GfK tarafından, genellikle söz konusu ayın sondan bir önceki gününde sabah 8'de yayınlanır.

GfK anketleri, 14 yaş ve üstü vatandaşlar üzerinde gerçekleştirilir ve katılımcılara, gelecek 12 ay için gelir ve tüketim beklentileri, satın alma eğilimleri ve genel ekonomik duruma ilişkin beklentileri hakkında sorular sorulur. Tüketici Ortamı Göstergesi böylece alt bileşenler bazında aylık kişisel tüketici harcamalarındaki değişimi değerlendirir. Endeks periyodik olarak revize edilir. Endeksin fiili kişisel tüketici harcamaları ile korelasyonu son yıllarda oldukça zayıftır. Ancak aksine, endeksin bileşenleri ilgi çekicidir, satın alma eğilimi, kişisel tüketicilerin harcamalarıyla ilgili olarak en büyük açıklayıcı güce sahiptir.

GfK Tüketici Ortamı Endeksi, Almanya'nın ekonomik gelişiminin dikkate değer bir göstergesi olarak kabul edilir. Ayrıca, AB tüketici güveni gibi resmi olarak toplanan diğer istatistikleri de tamamlar. Bu nedenle, endeks ekonomik gelişmeyi tahmin etmede özel bir öneme sahiptir. GfK Tüketici Ortamı Endeksinin avantajı, verileri aylık olarak toplanmasıdır. Bu, elde edilen değerlerin genellikle üç ayda bir yayınlanan istatistiklerden daha hızlı erişilebilir olduğu anlamına gelir.

Tüketici Ortamı Endeksi, tüketicilerin paralarını harcama istekliliğini yansıtır. Bu nedenle, endeks artışı olumlu ekonomik değişimlere işaret eder. İyimser ruh hali, ülkedeki tüketici faaliyetinin artışının ve dolayısıyla enflasyonun artışının erken bir göstergesi olabilir. Tüketici Ortamı Endeksinin beklenen değerden daha yüksek olması euro üzerinde olumlu bir etki oluşturabilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"GfK Almanya Tüketici Ortamı (GfK Germany Consumer Climate)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Eki 2025
N/D
-21.6
-23.6
Eyl 2025
-23.6
-21.7
Ağu 2025
N/D
-19.1
-20.3
Tem 2025
-20.3
-21.0
-20.0
Haz 2025
-19.9
-21.8
-20.8
May 2025
-20.6
-23.1
-24.3
Nis 2025
-24.5
-22.6
-24.6
Mar 2025
-24.7
-23.3
-22.6
Şub 2025
-22.4
-22.5
-21.4
Oca 2025
-21.3
-21.6
-23.1
Ara 2024
-23.3
-19.7
-18.4
Kas 2024
-18.3
-19.4
-21.0
Eki 2024
-21.2
-18.3
-21.9
Eyl 2024
-22.0
-18.0
-18.6
Ağu 2024
-18.4
-19.9
-21.6
Tem 2024
-21.8
-21.7
-21.0
Haz 2024
-20.9
-24.2
-24.0
May 2024
-24.2
-27.3
Nis 2024
-27.4
-28.8
Mar 2024
-29.0
-65.1
-25.1
Şub 2024
-29.7
-25.1
Oca 2024
-25.1
6.9
-27.6
Ara 2023
-27.8
-6.3
-28.3
Kas 2023
-28.1
-26.5
-26.7
Eki 2023
-26.5
-25.4
-25.6
Eyl 2023
-25.5
-25.3
-24.6
Ağu 2023
-24.4
-25.2
-25.2
Tem 2023
-25.4
-25.4
-24.4
Haz 2023
-24.2
-28.1
-25.8
May 2023
-25.7
-30.8
-29.3
Nis 2023
-29.5
-33.1
-30.6
Mar 2023
-30.5
-37.2
-33.8
Şub 2023
-33.9
-41.0
-37.6
Oca 2023
-37.8
-43.6
-40.1
Ara 2022
-40.2
-45.3
-41.9
Kas 2022
-41.9
-42.9
-42.8
Eki 2022
-42.5
-35.9
-36.8
Eyl 2022
-36.5
-27.9
-30.9
Ağu 2022
-30.6
-27.9
-27.7
Tem 2022
-27.4
-27.3
-26.2
Haz 2022
-26.0
-22.1
-26.6
May 2022
-26.5
-12.0
-15.7
Nis 2022
-15.5
-7.4
-8.5
Mar 2022
-8.1
-6.8
-6.7
Şub 2022
-6.7
-4.2
-6.9
Oca 2022
-6.8
-0.3
-1.8
Ara 2021
-1.6
0.6
1.0
Kas 2021
0.9
-0.4
0.4
Eki 2021
0.3
-0.7
-1.1
Eyl 2021
-1.2
-0.3
-0.4
Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı

Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.

Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.

Kod