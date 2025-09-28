Almanya Tüketici Ortamı Endeksi (CCI), özel hanehalklarının tüketim eğilimini yansıtır. Endeks, Nürnberg araştırma şirketi GfK tarafından, genellikle söz konusu ayın sondan bir önceki gününde sabah 8'de yayınlanır.

GfK anketleri, 14 yaş ve üstü vatandaşlar üzerinde gerçekleştirilir ve katılımcılara, gelecek 12 ay için gelir ve tüketim beklentileri, satın alma eğilimleri ve genel ekonomik duruma ilişkin beklentileri hakkında sorular sorulur. Tüketici Ortamı Göstergesi böylece alt bileşenler bazında aylık kişisel tüketici harcamalarındaki değişimi değerlendirir. Endeks periyodik olarak revize edilir. Endeksin fiili kişisel tüketici harcamaları ile korelasyonu son yıllarda oldukça zayıftır. Ancak aksine, endeksin bileşenleri ilgi çekicidir, satın alma eğilimi, kişisel tüketicilerin harcamalarıyla ilgili olarak en büyük açıklayıcı güce sahiptir.

GfK Tüketici Ortamı Endeksi, Almanya'nın ekonomik gelişiminin dikkate değer bir göstergesi olarak kabul edilir. Ayrıca, AB tüketici güveni gibi resmi olarak toplanan diğer istatistikleri de tamamlar. Bu nedenle, endeks ekonomik gelişmeyi tahmin etmede özel bir öneme sahiptir. GfK Tüketici Ortamı Endeksinin avantajı, verileri aylık olarak toplanmasıdır. Bu, elde edilen değerlerin genellikle üç ayda bir yayınlanan istatistiklerden daha hızlı erişilebilir olduğu anlamına gelir.

Tüketici Ortamı Endeksi, tüketicilerin paralarını harcama istekliliğini yansıtır. Bu nedenle, endeks artışı olumlu ekonomik değişimlere işaret eder. İyimser ruh hali, ülkedeki tüketici faaliyetinin artışının ve dolayısıyla enflasyonun artışının erken bir göstergesi olabilir. Tüketici Ortamı Endeksinin beklenen değerden daha yüksek olması euro üzerinde olumlu bir etki oluşturabilir.

Son değerler: