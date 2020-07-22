FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 22
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018
Renat Akhtyamov, 2018.02.26 06:44
если повезет, то 0.93
только одно НОфлетит пока и лучше от 0,87--0.88
Итак::
Приветствую! Подскажите, есть ли какие-либо торговые идеи по евробаксу?
Приветствую! Подскажите, есть ли какие-либо торговые идеи по евробаксу?
Приветствую! Идея только одна у меня, вниз!, ближайшая поддержка 1.1960, сопротивление 1.2240, ну и сейчас бьётся о промежуточное сопротивление, которое может стать и ключевым в принципе.
Илья, харэ прикалываться.
Вот этим твои палки видно на ура, читай с этого поста и далее
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page709#comment_6633190
расслабься...
На рынке EURUSD — флет. Ширина флета примерно 330 старых пунктов:
Флет продолжается уже в течение уже 8 недель. Сегодня вообще цена на EURUSD как будто бы остановилась. Что все участники рынка ожидают ? Наверное, 8 марта. Нет, не женского дня. 8 марта будет решение о процентной ставке EUR. А ещё 9 марта — NonFarm. Поэтому, вероятно, до 8 марта движения не будет.
На рынке EURUSD — флет. Ширина флета примерно 330 старых пунктов:
Да какой же это флет? Это дикий тренд, вот посмотрите... И не старых пунктов, а пунктов 330,0 пунктов, 4 знак после запятой это целый пункт, а пятый, это десятая часть. При Восходящем тренде каждая последующая Впадина и Вершина выше предыдущей...
Да какой же это флет? Это дикий тренд, вот посмотрите... И не старых пунктов, а пунктов 330,0 пунктов, 4 знак после запятой это целый пункт, а пятый, это десятая часть. При Восходящем тренде каждая последующая Впадина и Вершина выше предыдущей...
Именно так. Устал уже об этом говорить.
Евро растет.
Швейцарец
Внутри-часовой диапазон.
Есть Нисходящий Тренд с Ускорением, есть Коррекционный откат, при его сломе Sell
Швейцарец
Внутри-часовой диапазон.
Есть Нисходящий Тренд с Ускорением, есть Коррекционный откат, при его сломе Sell
5-ти минутка)
Капец