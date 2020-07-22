FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 22

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Приветствую! Подскажите, есть ли какие-либо торговые идеи по евробаксу?
 
Ptoferoz2010:
Приветствую! Подскажите, есть ли какие-либо торговые идеи по евробаксу?
мееедленный рост по 8-е марта, как версия
 
Ptoferoz2010:
Приветствую! Подскажите, есть ли какие-либо торговые идеи по евробаксу?

Приветствую! Идея только одна у меня, вниз!, ближайшая поддержка 1.1960, сопротивление 1.2240, ну и сейчас бьётся о промежуточное сопротивление, которое может стать и ключевым в принципе. 

 
Renat Akhtyamov:

Илья, харэ прикалываться.

Вот этим твои палки видно на ура, читай с этого поста и далее

https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page709#comment_6633190

расслабься...


 

На рынке EURUSD — флет. Ширина флета примерно 330 старых пунктов:


Флет продолжается уже в течение уже 8 недель. Сегодня вообще цена на EURUSD как будто бы остановилась. Что все участники рынка ожидают ? Наверное, 8 марта. Нет, не женского дня. 8 марта будет решение о процентной ставке EUR. А ещё 9 марта — NonFarm. Поэтому, вероятно, до 8 марта движения не будет. 

 
Victor Ziborov:

На рынке EURUSD — флет. Ширина флета примерно 330 старых пунктов:

Да какой же это флет? Это дикий тренд, вот посмотрите... И не старых пунктов, а пунктов 330,0 пунктов, 4 знак после запятой это целый пункт, а пятый, это десятая часть. При Восходящем тренде каждая последующая Впадина и Вершина выше предыдущей...


 
Sergey Lazarenko:

Да какой же это флет? Это дикий тренд, вот посмотрите... И не старых пунктов, а пунктов 330,0 пунктов, 4 знак после запятой это целый пункт, а пятый, это десятая часть. При Восходящем тренде каждая последующая Впадина и Вершина выше предыдущей...

Именно так. Устал уже об этом говорить.

Евро растет.

 

Швейцарец

Внутри-часовой диапазон.

Есть Нисходящий Тренд с Ускорением, есть Коррекционный откат, при его сломе Sell


 
Sergey Lazarenko:

Швейцарец

Внутри-часовой диапазон.

Есть Нисходящий Тренд с Ускорением, есть Коррекционный откат, при его сломе Sell


5-ти минутка)
Капец

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