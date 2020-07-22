FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 241

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Как то так)))

 
Vitaly Muzichenko:

Ну может в связи с праздниками забыли переключить на текущее состояние рынка)

В смысле, пьянствуют католики?
 
Aleksandr Yakovlev:

Как то так)))

Александр, ева как, что у тебя с ней?
 
Renat Akhtyamov:
Александр, ева как, что у тебя с ней?

Половина сделки уже закрыта. Остальная в БУ)))

По первому БУ выбило. Потом еще раз перезашел.

 
Aleksandr Yakovlev:

Половина сделки уже закрыта. Остальная в БУ)))

По первому БУ выбило. Потом еще раз перезашел.

ок-ейно

если так дальше пойдет, то выбьет и второй //версия

//увидишь, скоро Лесоруб палки выложит по еве

 

И здесь чуток.


 

Надеюсь прогноз верен)


 
Renat Akhtyamov:


//увидишь, скоро Лесоруб палки выложит по еве

С Лесорубом тяжело тягаться. Он профи. 

 
Renat Akhtyamov:

ок-ейно

если так дальше пойдет, то выбьет и второй //версия

//увидишь, скоро Лесоруб палки выложит по еве

Так лови, если они есть... 

Limit 1.1340

          1.1322

 

Только я весь в Ене и Луне...

Мне достаточно до след. года.

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