FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 241
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Как то так)))
Ну может в связи с праздниками забыли переключить на текущее состояние рынка)
Как то так)))
Александр, ева как, что у тебя с ней?
Половина сделки уже закрыта. Остальная в БУ)))
По первому БУ выбило. Потом еще раз перезашел.
Половина сделки уже закрыта. Остальная в БУ)))
По первому БУ выбило. Потом еще раз перезашел.
ок-ейно
если так дальше пойдет, то выбьет и второй //версия
//увидишь, скоро Лесоруб палки выложит по еве
И здесь чуток.
Надеюсь прогноз верен)
//увидишь, скоро Лесоруб палки выложит по еве
С Лесорубом тяжело тягаться. Он профи.
ок-ейно
если так дальше пойдет, то выбьет и второй //версия
//увидишь, скоро Лесоруб палки выложит по еве
Так лови, если они есть...
Limit 1.1340
1.1322
Только я весь в Ене и Луне...
Мне достаточно до след. года.