FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 123
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Даже не знаю товарищ Генерал. Может вы и правы, что это бред)))
вверху уровней нет к сожалению... кроме 1750
Будет болтаться некоторое время ниже
вверху уровней нет к сожалению... кроме 1750
Будет болтаться некоторое время ниже
Все там есть...
Все там есть...
счас уровень наторговки
целевые уровни 50/50:
1750, 1550
сначала куда? - хз...
счас уровень наторговки
целевые уровни 50/50:
1750, 1550
сначала куда? - хз...
А кто заставляет сейчас вставать в позу?
Индекс только пробил наклонную, будет тест, тогда...
Есть Ена для входа..., на Луне доливка...
счас уровень наторговки
целевые уровни 50/50:
1750, 1550
сначала куда? - хз...
Хз который всё знает...)сначала вперед до упора... и тут же назад откат до зависания...как говорится туда сюда и обратно...)))лишь бы движение было...так вот уже еще 2к набежало...
Хз который всё знает...)сначала вперед до упора... и тут же назад откат до зависания...как говорится туда сюда и обратно...)))лишь бы движение было...так вот уже еще 2к набежало...
ага
ага
Fuf fuf простая пипсовка выручает...хотя вот еврочка девочка опять что-то затихла, устала бедняжечка...все на неё набросились... и рвут на части...(((
То же самое.