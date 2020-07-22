FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 123

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Слабо ева, слабо....
 
Aleksandr Yakovlev:

Даже не знаю товарищ Генерал. Может вы и правы, что это бред)))

вверху уровней нет к сожалению... кроме 1750

Будет болтаться некоторое время ниже

 
Renat Akhtyamov:

вверху уровней нет к сожалению... кроме 1750

Будет болтаться некоторое время ниже

Все там есть...

 
Lesorub:

Все там есть...

счас уровень наторговки

целевые уровни 50/50:

1750, 1550

сначала куда? - хз...

 
Renat Akhtyamov:

счас уровень наторговки

целевые уровни 50/50:

1750, 1550

сначала куда? - хз...

А кто заставляет сейчас вставать в позу?

Индекс только пробил наклонную, будет тест, тогда...

Есть Ена для входа..., на Луне доливка...

 
Renat Akhtyamov:

счас уровень наторговки

целевые уровни 50/50:

1750, 1550

сначала куда? - хз...

Хз который всё знает...)сначала вперед до упора... и тут же назад откат до зависания...как говорится туда сюда и обратно...)))лишь бы движение было...так вот уже еще 2к набежало...

 
Сергей Криушин:

Хз который всё знает...)сначала вперед до упора... и тут же назад откат до зависания...как говорится туда сюда и обратно...)))лишь бы движение было...так вот уже еще 2к набежало...

ага

 
Renat Akhtyamov:

ага

Fuf fuf простая пипсовка выручает...хотя вот еврочка девочка опять что-то затихла, устала бедняжечка...все на неё набросились... и рвут на части...(((

затихла еврочка

 
 

То же самое.


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