FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 3

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Евро

На месячном Интервале наконец-то появился Восходящий Тренд, после небольшого Коррекционного отката


 

кто-то ждёт 1,25... а я  встал в долго срок, открыл шорт по евро-долл с 1,228 стоп 1,235 цель 0,8850

По USDCHF лонг 0,9590, стоп 0,9560 профит 1,26...1,4...

Примечание: долго срок


 

Моментальный срок...

хошь творишь, хошь на природу любуешься...

 
Sergey Novokhatskiy:

кто-то ждёт 1,25... а я  встал в долго срок, открыл шорт по евро-долл с 1,228 стоп 1,235 цель 0,8850

По USDCHF лонг 0,9590, стоп 0,9560 профит 1,26...1,4...

Примечание: долго срок



По евре видимо печалька получилась? (Без смешка.)

 

https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page779#comment_6124798

тыдымс..... ну всё.. всем спасибо. фунтяшка красавчик.... (90% закрыл, остальное в бу)

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
  • 2017.11.28
  • www.mql5.com
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Aleksandr Yakovlev:

По евре видимо печалька получилась? (Без смешка.)

Ага поспешил однако, было сомнение... в общем печальки нет, стопы были. Ждем

[Удален]  
Lesorub:

Моментальный срок...

хошь творишь, хошь на природу любуешься...


зачем с лотностью играетесь?

и давайте на реал уже, сколько можно зазря работать?))

интересно какую сумму они могут согласиться вывести.
 
Максим Дмитриев:

зачем с лотностью играетесь?

и давайте на реал уже, сколько можно зазря работать?))

интересно какую сумму они могут согласиться вывести.
Здесь была просада по входу, добавлялся по Мартину.... Нет, надо еще поработать. А так, надо штуку на крабов - бери прям щас...
 
Sergey Novokhatskiy:

кто-то ждёт 1,25... а я  встал в долго срок, открыл шорт по евро-долл с 1,228 стоп 1,235 цель 0,8850

По USDCHF лонг 0,9590, стоп 0,9560 профит 1,26...1,4...

Примечание: долго срок


допустим , евро уже не долгосрок

ОАНДА - смотри и торгуй/не хочу, и вся любовь...

ну и  ...

у меня длинная пока шо, 2-я неделя пошла

 

В большом глобальном тренде..так что можно долго ждать..


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