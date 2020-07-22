FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 3
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Евро
На месячном Интервале наконец-то появился Восходящий Тренд, после небольшого Коррекционного отката
кто-то ждёт 1,25... а я встал в долго срок, открыл шорт по евро-долл с 1,228 стоп 1,235 цель 0,8850
По USDCHF лонг 0,9590, стоп 0,9560 профит 1,26...1,4...
Примечание: долго срок
Моментальный срок...
хошь творишь, хошь на природу любуешься...
кто-то ждёт 1,25... а я встал в долго срок, открыл шорт по евро-долл с 1,228 стоп 1,235 цель 0,8850
По USDCHF лонг 0,9590, стоп 0,9560 профит 1,26...1,4...
Примечание: долго срок
По евре видимо печалька получилась? (Без смешка.)
https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page779#comment_6124798
тыдымс..... ну всё.. всем спасибо. фунтяшка красавчик.... (90% закрыл, остальное в бу)
По евре видимо печалька получилась? (Без смешка.)
Ага поспешил однако, было сомнение... в общем печальки нет, стопы были. Ждем
Моментальный срок...
хошь творишь, хошь на природу любуешься...
зачем с лотностью играетесь?
и давайте на реал уже, сколько можно зазря работать?))
интересно какую сумму они могут согласиться вывести.
зачем с лотностью играетесь?
и давайте на реал уже, сколько можно зазря работать?))
интересно какую сумму они могут согласиться вывести.
кто-то ждёт 1,25... а я встал в долго срок, открыл шорт по евро-долл с 1,228 стоп 1,235 цель 0,8850
По USDCHF лонг 0,9590, стоп 0,9560 профит 1,26...1,4...
Примечание: долго срок
допустим , евро уже не долгосрок
ОАНДА - смотри и торгуй/не хочу, и вся любовь...
ну и ...
у меня длинная пока шо, 2-я неделя пошла
В большом глобальном тренде..так что можно долго ждать..