FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 45

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Ну что, пора в коррекцию до 1.2260 ?


Дневка: набор селл позиций с целью в 1.0950

Чиф аналогично:


 

Теперь индекс бакса:

как вижу, предстоит не хилый его рост

чеб не скупить половину бизнеса в России по дешевке


скупку машин, ТВ и стиралок населением мы уже проходили... 

 
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/5428/text
Text - H.R.5428 - 115th Congress (2017-2018): Stand with UK against Russia Violations Act
Text - H.R.5428 - 115th Congress (2017-2018): Stand with UK against Russia Violations Act
  • www.congress.gov
Sponsor: Committees: Latest Action: House - 04/05/2018 Referred to the Committee on Foreign Affairs, and in addition to the Committees on the Judiciary, and Financial Services, for a period to be subsequently determined by the Speaker, in each case for consideration of such provisions as fall within the jurisdiction of the committee...
 

Дневка:

Неделя:


 
Lesorub:

Вот что сейчас по Луню мыслите?

У них нет санкций. 1.24  не предел, а с учетом заносов даже ниже. 

В этот раз с ним только по тренду (прошлого года хватило).

Верх +- 1.29 (но это пока).

p.s Фунт еще раз продала т.р. ваше)

 
sterva:

У них нет санкций. 1.24  не предел, а с учетом заносов даже ниже. 

В этот раз с ним только по тренду (прошлого года хватило).

Верх +- 1.29 (но это пока).

p.s Фунт еще раз продала т.р. ваше)

ага...



 
Lesorub:

Ну что, пора в коррекцию до 1.2260 ?


1.221

 
Как думаете, ожидать дальнейшего падения рубля или закрывать позы?
 
straler2011:
Как думаете, ожидать дальнейшего падения рубля или закрывать позы?

Падать будет, но в это верят все.)

И сейчас у БР достаточно возможностей, что бы выбить стопы. 

Вот смеху то будет.

 
Падает башня....)упс
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