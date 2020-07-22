FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 45
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну что, пора в коррекцию до 1.2260 ?
Дневка: набор селл позиций с целью в 1.0950
Чиф аналогично:
Теперь индекс бакса:
как вижу, предстоит не хилый его рост
чеб не скупить половину бизнеса в России по дешевке
скупку машин, ТВ и стиралок населением мы уже проходили...
Дневка:
Неделя:
Вот что сейчас по Луню мыслите?
У них нет санкций. 1.24 не предел, а с учетом заносов даже ниже.
В этот раз с ним только по тренду (прошлого года хватило).
Верх +- 1.29 (но это пока).
p.s Фунт еще раз продала т.р. ваше)
У них нет санкций. 1.24 не предел, а с учетом заносов даже ниже.
В этот раз с ним только по тренду (прошлого года хватило).
Верх +- 1.29 (но это пока).
p.s Фунт еще раз продала т.р. ваше)
ага...
Ну что, пора в коррекцию до 1.2260 ?
1.221
Как думаете, ожидать дальнейшего падения рубля или закрывать позы?
Падать будет, но в это верят все.)
И сейчас у БР достаточно возможностей, что бы выбить стопы.
Вот смеху то будет.