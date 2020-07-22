FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 51
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утренние, честные 33 пункта:
Привет, что за нейросеть на основе каких данных, есть ли статистика, стоит ли ей верить... вернее веришь ли сам...по золоту, нефти и битку правильно ли прогнозит...
Спасибо...
Привет!
Биткоин. Годовой.
Евра принесла еще +20:
Привет!
Биткоин. Годовой.
Спасибо, очень даже может быть - слишком большая потребность в неконтролируемых деньгах...мафия со своей теневой наркотической бессмертна...кто не может жить в творчестве - живет в царстве химического эфедрина - в наркоте...
Привет!
EURUSD, прогноз нейросети. На данных уровнях можно выставить лимитники.
GBPUSD годовой прогноз.
Нейросеть смог вычислить предстоящий обвал фунта...
Привет!
EURUSD, прогноз нейросети. На данных уровнях можно выставить лимитники.
Верхний излом нормально форекастнуло... посмотрим исполнился ли нижний...
Верхний излом нормально форекастнуло... посмотрим исполнился ли нижний...
Привет!
как раз дошел до нижней цели.
Привет!
как раз дошел до нижней цели.
Да, спасибо нормально отработал, по фунту значит обвал ожидается - так что ли...
Да, спасибо нормально отработал, по фунту значит обвал ожидается - так что ли...