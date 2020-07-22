FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 51

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утренние, честные 33 пункта:


 
Сергей Криушин:

Привет, что за нейросеть на основе каких данных, есть ли статистика, стоит ли ей верить... вернее веришь ли сам...по золоту, нефти и битку правильно ли прогнозит...

Спасибо...

Привет!


Биткоин. Годовой.


 

Евра принесла еще +20:


 
Alexander Ivanov:

Привет!


Биткоин. Годовой.


Спасибо, очень даже может быть - слишком большая потребность в неконтролируемых деньгах...мафия со своей теневой наркотической бессмертна...кто не может жить в творчестве - живет в царстве химического эфедрина - в наркоте...

 

Привет!

EURUSD,  прогноз нейросети. На данных  уровнях можно выставить лимитники.


 

GBPUSD годовой прогноз. 

Нейросеть смог вычислить предстоящий обвал фунта...


 
Alexander Ivanov:

Привет!

EURUSD,  прогноз нейросети. На данных  уровнях можно выставить лимитники.


Верхний излом нормально форекастнуло... посмотрим исполнился ли нижний...

 
transcendreamer:

Верхний излом нормально форекастнуло... посмотрим исполнился ли нижний...

Привет!


как раз дошел до нижней цели. 

 
Alexander Ivanov:

Привет!


как раз дошел до нижней цели. 

Да, спасибо нормально отработал, по фунту значит обвал ожидается - так что ли... 

 
Сергей Криушин:

Да, спасибо нормально отработал, по фунту значит обвал ожидается - так что ли... 

Привет, вероятность большая.
Тем более бриты сейчас лихуют во внешней политике своими выкрутасами. Могут и на столб наехать.... 
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