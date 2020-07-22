FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 127

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vaz:

Всем привет. Где на голубом наши коллопутчики сидят?

туда только с розами
 
Renat Akhtyamov:
туда только с розами

Как не смешно вспомнил ключевое слово.

С граалем к стати как?

 
vaz:

Как не смешно вспомнил ключевое слово.

С граалем к стати как?

тут весь форум с граалями, как я понял

обдирают друг друга как липку

)

 
Renat Akhtyamov:

тут весь форум с граалями, как я понял

обдирают друг друга как липку

)

Скорее навяливают каждый свой...каждый кулик свое болото нахваливает...да все хорошо поняли, чыто без хорошего ла-ла - не будет хорошего бобла...) но количество продуктов никак не хочет переходить в качество...отсева продуктов нет, а брать даже в аренду кота в мешке как-то не совсем то что надо...в магазе можно вернуть некачественный продукт, а здесь... взял так взял - твои проблемы... метод проб и ошибок может растянуться надолго...

 
Сергей Криушин:

Скорее навяливают каждый свой...каждый кулик свое болото нахваливает...да все хорошо поняли, чыто без хорошего ла-ла - не будет хорошего бобла...) но количество продуктов никак не хочет переходить в качество...отсева продуктов нет, а брать даже в аренду кота в мешке как-то не совсем то что надо...в магазе можно вернуть некачественный продукт, а здесь... взял так взял - твои проблемы... метод проб и ошибок может растянуться надолго...

речь не о продуктах, а о том, чем пользуются в реальной торговле форумчане
 
Сергей Криушин:

думай не думай...индюк тоже думал...как говорил прапор из анекдота: - что тут думать - пальму трясти надо...но что-то евра вверх дернулась...видать к дождю...))


 
Renat Akhtyamov:



Где такое старье откопал...такая древность - просто каменный век...хотя да рок опять становится актуальным...песни восставших трущоб...)) дадим жару на все 100...и даже 200...))

 
Сергей Криушин:

Где такое старье откопал...такая древность - просто каменный век...хотя да рок опять становится актуальным...песни восставших трущоб...)) дадим жару на все 100...и даже 200...))

новые везде есть, точнее во всех СМИ

)

 
vaz:

Всем привет. Где на голубом наши коллопутчики сидят?

Вначале скажи зачем тебе туда?

А то там чудил развелось,колопутами и не пахнет.



 

Но есть и достойные личности!


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