FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 127
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Всем привет. Где на голубом наши коллопутчики сидят?
туда только с розами
Как не смешно вспомнил ключевое слово.
С граалем к стати как?
Как не смешно вспомнил ключевое слово.
С граалем к стати как?
тут весь форум с граалями, как я понял
обдирают друг друга как липку
)
тут весь форум с граалями, как я понял
обдирают друг друга как липку
)
Скорее навяливают каждый свой...каждый кулик свое болото нахваливает...да все хорошо поняли, чыто без хорошего ла-ла - не будет хорошего бобла...) но количество продуктов никак не хочет переходить в качество...отсева продуктов нет, а брать даже в аренду кота в мешке как-то не совсем то что надо...в магазе можно вернуть некачественный продукт, а здесь... взял так взял - твои проблемы... метод проб и ошибок может растянуться надолго...
Скорее навяливают каждый свой...каждый кулик свое болото нахваливает...да все хорошо поняли, чыто без хорошего ла-ла - не будет хорошего бобла...) но количество продуктов никак не хочет переходить в качество...отсева продуктов нет, а брать даже в аренду кота в мешке как-то не совсем то что надо...в магазе можно вернуть некачественный продукт, а здесь... взял так взял - твои проблемы... метод проб и ошибок может растянуться надолго...
думай не думай...индюк тоже думал...как говорил прапор из анекдота: - что тут думать - пальму трясти надо...но что-то евра вверх дернулась...видать к дождю...))
Где такое старье откопал...такая древность - просто каменный век...хотя да рок опять становится актуальным...песни восставших трущоб...)) дадим жару на все 100...и даже 200...))
Где такое старье откопал...такая древность - просто каменный век...хотя да рок опять становится актуальным...песни восставших трущоб...)) дадим жару на все 100...и даже 200...))
новые везде есть, точнее во всех СМИ
)
Всем привет. Где на голубом наши коллопутчики сидят?
Вначале скажи зачем тебе туда?
А то там чудил развелось,колопутами и не пахнет.
Но есть и достойные личности!