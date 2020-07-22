FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 89

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sterva:

Тр. вверху возможный? Хочу большим лотом зайти.

Человек предполагает а ММ располагает. По моей торговле вроде должны. Но как оно будет....

 
Aleksandr Yakovlev:

Человек предполагает а ММ располагает. По моей торговле вроде должны. Но как оно будет....

Все хорошо будет. Я предполагаю в недалеком евру никак не ниже 1.27 после всех скитаний.

Пересмотрела много, но у каждого свое видение. Пока ежедневно заглядываю по нескольку раз , а против тренда только сырьевые и золото.

 
sterva:

Все хорошо будет. Я предполагаю в недалеком евру никак не ниже 1.27 после всех скитаний.

Пересмотрела много, но у каждого свое видение. Пока ежедневно заглядываю по нескольку раз , а против тренда только сырьевые и золото.

жесть

опасно же ж

я их и по тренду не торгую...

 

Доллар канадец только что на продажу поставил.

Чуть выше есть моя картинка по этой паре.

 
1638 поставил евродоллар на покупку
 

Хотели нефть опустить, но похоже нефть всех опустит...Сечин прогнозит вообще дефицит нефти, значит 80 точно будет, а там и 100 рядом...и куда доллар тогда улетит точно на 1.34 если не больше...но пока то он в силе...может на той неделе и гопнется...все как обычно рванут в золото и в ену...  

вот идея пришла: а не станут ли страны против Трампа специально девальвировать свои валюты на величину пошлины - доллар растет, ничего не покупают - Трамп в пролете...война короче...

 
Renat Akhtyamov:

жесть

опасно же ж

я их и по тренду не торгую...

Все просто AUD куда стоите?

 
sterva:

Все просто AUD куда стоите?

76

 
Aleksandr Yakovlev:

76

Против тренда тоже.)))

 
sterva:

Против тренда тоже.)))

Тренд сломался )))

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